兒童健康｜高鹽飲食增心血管疾病風險　營養師教4招減鹽小技巧

▲ 高鹽飲食增心血管疾病風險，營養師教4招減鹽小技巧。

在現代飲食環境中，「隱形鹽」無所不在，長期高鹽飲食不僅增加未來高血壓、心血管疾病風險，更會影響兒童的味覺發展，形成「愈鹹愈想吃」的惡性循環。根據WHO建議兒童每日鈉分上限，1歲內不需要鹽的額外攝取；1-3歲每日少於800毫克鈉；4-6歲每日少於1200毫克鈉；7-10歲每日少於約2000毫克鈉; 11歲以上則每日少於2400毫克鈉。

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食肆兒童餐鈉含量超攝取上限

香港食物安全中心曾在2015年測試了15間本地食肆兒童餐的營養素含量，在鈉含量的測試中發現，最高鈉含量的組合可能超出7歲兒童每天建議攝入量上限的三分之一，更達到4歲至6歲兒童的每天建議攝入上限（1,200毫克）的2倍。

而這些通常包括加工製品例如香腸、火腿或油炸食物如薯條及醬汁如茄汁，因此「兒童餐」的選擇，需要由家長們細心留意當中的組合，才決定是否真正適合自己的小朋友。

減鹽小技巧

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控鹽不是一味禁止，而是重新建構孩子與食物的關係。每次採購時多花2分鐘閱讀標籤，每週設計一道減鹽創意菜，逐步將健康意識轉化為生活習慣。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬

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