在職家庭津貼懶人包︱減輕低收入家庭負擔　文盡睇在職家庭津貼申請方法/入息資產上限/津貼金額

【在職家庭津貼 / 低收入家庭 / 經濟負擔】政府為鼓勵市民自力更生以及紓緩跨代貧窮，推出了「在職家庭津貼」計劃希望減輕低收入家庭的經濟負擔。

其職津計劃津貼金額於2024年4月起更是增加15%，其合資格4人家庭最多可獲每月4,830元津貼。小編幫大家整理職津計劃的申請方法、入息資產上限及津貼金額，快來看下你是否合資格啦！

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在職家庭津貼｜計劃簡介

「在職家庭津貼（職津）計劃」，是以鼓勵市民自力更生，紓緩跨代貧窮為目的所設。

職津計劃以住戶（包括1人住戶）為申請單位，當申請住戶達到工時要求，及符合入息和資產的限額，便可申領計劃下的基本津貼（半額）、中額津貼（3/4額）或高額津貼（全額）。申請人還可為住戶内每名合資格兒童（年齡15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受專上教育以外的全日制教育）申領兒童津貼，並視乎住戶入息，發放全額、3/4額或半額津貼。

在職家庭津貼｜申請方法

申請人可透過職津計劃的網上申請服務以電子表格遞交申請及上載證明文件；或以「智方便+」簽署聲明書，再連併證明文件一齊透過網上遞交；

申請人亦可按此處下載所需申請表格，或親身到以下的辦事處索取：

在職家庭津貼辦事處

學生資助處

勞工處各就業中心及各行業性招聘中心

社會福利署各分區福利辦事處、 社會保障辦事處及綜合家庭服務中心

民政事務總署各區民政諮詢中心

於填妥申請表格及備齊工時、住戶入息及資產等證明文件後，透過郵寄方式至觀塘郵政局郵箱62600號（在職家庭及學生資助事務處在職家庭津貼辦事處），或投遞至設於以下地方的投遞箱：

在職家庭津貼辦事處

學生資助處

勞工處各就業中心

社會福利署各分區福利辦事處

在職家庭津貼｜申領期及遞交申請時段

「職津」計劃的申領期為遞交申請前的過去六個曆月，申請截至日期為申領期下個月的最後一日。即申請人擬申請1月至6月津貼，申請須於是7月31日前遞交，如此類推。

津貼額逐曆月計算，申請住戶可就其每一個符合申請資格的月份獲發津貼。



在職家庭津貼|申請資格

合資格住戶成員

「職津」計劃以住戶為申請單位，接受1人或以上住戶申請。

「職津」計劃的申請住戶成員須為香港居民

「職津」計劃不設居港年期要求，新來港人士也可申領津貼或作爲住戶成員，但不包括來港工作、求學、接受培訓的非永久性居民。

可獲發兒童津貼的兒童須為15嵗以下，或介乎15至21嵗，並正接受全日制非專上教育（即副學士以下的課程）

在職家庭津貼|入息及資產上限

政府於是2024年4月5日公布，調高由2024年4月起計的申領月份在職家庭津貼（職津）計劃的入息及資產限額，並適用於2024年4月至2025年3月申領月份，詳情如下：

入息上限：

住戶人數 全額津貼住戶每月入息上限 3/4額津貼住戶每月入息上限 半額津貼住戶每月入息上限 1人 11,000元 13,200元 15,400元 2人 15,900元 19,000元 22,000元 3人 19,800元 23,800元 2,7700元 4人 25,000元 30,000元 35,000元 5人 25,000元 30,000元 35,000元 6至10人或以上 2,7600元 33,100元 38,600元

入息限額是以從事經濟活動的家庭住戶每月收入中位數計算，住戶入息包括工資（扣除強制性公積金計劃的僱員強制性供款）、提供服務的報酬、業務盈利以及租金收入等。

資產上限：

資產限額住戶資產包括土地、房產（自住物業除外）、車輛／船隻、的士／公共小型巴士牌照、投資、股份／經營業務以及銀行存款／現金等。

住戶人數 各項津貼住戶資產上限 1人 286,000元 2人 387,000元 3人 505,000元 4人 590,000元 5人 655,000元 6人 709,000元 7人 757,000元 8人 792,000元 9人 877,000元 10人或以上 945,000元

在職家庭津貼丨入息計算例子

一人住戶

以一人住戶為例，申請人有一份全職工作，每月工作144小時，入息為12,000元，他擁有的資產值為240,000元。

申請人每月工作達144小時，但少於168小時，可獲基本津貼。

住戶每月入息高於一人住戶的全額津貼上限，但不高於3/4額津貼上限，

住戶資產值同樣不高於一人住戶的資產上限，即1,150元 x 3/4=863元津貼，故可獲3/4額津貼。

四人家庭

以四人家庭為例，包括父母及分別3及6歲的兒子及女兒，父親有一份全職工作，母親是家庭主婦。父親每月工作200小時，住戶每月入息為18,000元。住戶擁有的資產值為300,000元。

父親每月工作不少於192小時，可獲高額津貼

住戶每月入息不高於四人住戶的全額津貼上限，

住戶資產值不高於四人住戶資產上限，可獲全額津貼；

兩名兒童均符合兒童津貼的資格，故此家庭每月可獲1,610元+1,610元 x 2=*4,830元津貼。

單親住戶

以單親住戶為例，母親及一名8歲的女兒，母親做多份兼職，每月工作共132小時，住戶每月入息為12,000元。住戶擁有的資產值為150,000元。

單親母親每月工作不少於72小時，同住的女兒未滿15歲，可受惠較低的工時要求，可獲高額津貼。

住戶入息亦不高於二人住戶的全額津貼上限，可獲全額津貼；

住戶資產值不高於二人住戶的資產上限。

8歲的女兒符合兒童津貼的資格，故此家庭每月可獲1,610+1,610元=3,220元津貼。

職津計劃計算機

若你有意申請職津，你可利用職津計劃計算機就你的申請資格及津貼金額作初步評估。值得留意，職津計劃的目的是為鼓勵沒有領取綜合社會保障援助（綜援）的低收入住戶透過就業自力更生，所以申領職津的月份不能同時領取綜援。

在職家庭津貼|住戶及兒童津貼金額

政府由2024年4月起，「在職家庭津貼計劃」下的住戶及兒童津貼金額增加15%，每月每個住戶及每月每名兒童的津貼增至1,610元。以一個育有兩名合資格兒童的四人住戶為例，可領取的職津最高金額將由現時每月4,200元增加至每月*4,830元。

**工時包括申請人/住戶成員（受僱或自僱）的有薪工時、住戶成員（受僱或自僱）合併計算的有薪工時以及有薪假日和缺勤（例如病假及產假等）換算的工時，如每月總工作時數達指定要求，便可申領津貼。

每月總工時 每月每個住戶的津貼 每月每名兒童津貼 144至168以下 （非單親住戶） 36至54以下

（單親住戶） 全額基本津貼：$1,150

3/4 額基本津貼：$863

半額基本津貼：$575 全額兒童津貼：$1,610

3/4 額兒童津貼：$1,208

半額兒童津貼：$805 168至192以下

（非單親住戶） 54至72以下

（單親住戶） 全額中額津貼：$1,380

3/4 額中額津貼：$1,035

半額中額津貼：$690 全額兒童津貼：$1,610

3/4 額兒童津貼：$1,208

半額兒童津貼：$805 192或以上

（非單親住戶） 72或以上

（單親住戶） 全額高額津貼：$1,610

3/4 額高額津貼：$1,208

半額高額津貼：$805 全額兒童津貼：$1,610

3/4 額兒童津貼：$1,208

半額兒童津貼：$805

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