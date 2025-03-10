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豪門新抱︱何猷君罕晒全家福賀老婆36歲生日　奚夢瑤手捧巨型鮮花甜笑獲讚逆齡生長

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撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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奚夢瑤36歲牛一，老公和子女齊齊為她慶祝，很幸福呢！

【何猷君/奚夢瑤/豪門新抱】何猷君與名模太太奚夢瑤婚後育有一對子女，為何家開枝散葉的奚夢瑤相當得寵，日前她36歲生日，猷君就罕晒一家四口照片為太太賀壽，又送上大束粉紅色鮮花，難怪壽星女一臉幸福甜笑，網民都大讚她嫁對人，狀態愈來愈好，絕對是逆齡生長！

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豪門新抱奚夢瑤︱奚夢瑤重返校園修讀香港大學EMBA課程

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君於2019年迎娶比他年長6歲的奚夢瑤，兩人婚後誕下現年分別5歲大仔Ronaldo和3歲細女Romee，Ronaldo更是何鴻燊的長孫，母憑子貴的奚夢瑤豪門少奶地位穩如泰山，不過她也十分上進，不甘於游手好閒，除了繼續演藝工作外，又重返校園修讀香港大學EMBA（高階管理人員工商管理學碩士）課程，令不少網民猜測她進修有可能是為日後幫手打理賭王家族事業。

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豪門新抱奚夢瑤︱36歲生日獲老公猷君和子女祝賀

深得何家上下歡心的奚夢瑤，日前踏入36歲生日，猷君罕有在社交平台分享全家福祝賀老婆，他留言：「Happy birthday ju 」並配上心心表情符號，相中猷君抱住女兒，奚夢瑤則抱住兒子，餐桌上放有兩個蛋糕和多束鮮花，奚夢瑤手捧其中一束似是老公送贈的巨型粉紅玫瑰花，對住鏡頭甜笑，狀態極佳，完全不似36歲！

網民除了送上祝福外，也大讚她嫁對人，而且兒女雙全好幸福，因此才會愈長愈年輕，逆齡生長了，不少人更認為她與猷君已經沒有了年齡差，開始看不出兩人是姊弟戀呢。

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豪門新抱奚夢瑤︱被指婚前婚後面相改變

近年奚夢瑤的確經常被討論婚前婚後面相有改變，有網民在小紅書發文：「奚夢瑤以前的超模臉你覺得好看嗎？顴骨太高怎麼辦？」指她未婚時是一張超模臉，感覺很瘦顴骨太高，有一種高冷感，但嫁入豪門當媽後，面部顯得飽滿，看起來更加有福氣和貴氣，有女網民表示羨慕：「原來嫁入豪門真的會變美，難怪這麼多女生想結識有錢人了。」

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