直播預告｜愛秩序灣官立小學校長崔家祥「談談結他x正向教育」 3月19日(三)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
升學教育
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
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- 前聖保羅男女中學校長談育兒經+校長血淚史
- 愛秩序灣官立小學校長: 結他x正向教育
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|頻道
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|主題
|嘉賓
|重溫: TOPick家庭台
日期：
3月12日(三)
下午5點
Hello 校長!「談談育兒經+校長血淚史」
前聖保羅男女中學校長 – 潘鎮球
|收睇: TOPick家庭台
日期：
3月19日(三)
下午5點
Hello 校長!「愛秩序灣官立小學校長: 結他x正向教育」
愛秩序灣官立小學校長 - 崔家祥
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