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直播預告｜愛秩序灣官立小學校長崔家祥「談談結他x正向教育」　3月19日(三)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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3月升學教育節目盡在TOPick親子! 錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！

  • 前聖保羅男女中學校長談育兒經+校長血淚史
  • 愛秩序灣官立小學校長: 結他x正向教育

搵心水學校直接用「TOPSchool搜尋器」! 齊全!準確!一CLick即比較不同學校!

頻道時段主題嘉賓
重溫: TOPick家庭台

日期：

3月12日(三)

下午5點

Hello 校長!「談談育兒經+校長血淚史」

  • 年輕人躺平，家長應該點樣做?
  • 家長陪讀，對小朋友是好是壞?
  • 特別頑劣的學生，該如何處理?

前聖保羅男女中學校長 – 潘鎮球

了解聖保羅男女中學資訊【點擊】

收睇: TOPick家庭台

日期：

3月19日(三)

下午5點

Hello 校長!「愛秩序灣官立小學校長: 結他x正向教育

  • 愛官為何有超過100項課外活動?
  • 小朋友讀書有冇得逼?
  • 插班生收生準則?

愛秩序灣官立小學校長 - 崔家祥

了解愛秩序灣官立小學【點擊】

 

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