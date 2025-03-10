尖子透視｜呂爵安妹妹分享修讀牙科上課日常　「小如豬」呻實習疲累：眼神已死【附3招DSE溫書貼士】

▲ MIRROR成員呂爵安妹妹呂蕙如正於香港大學牙醫學院就讀。

【Edan妹妹/小如豬/牙科】MIRROR成員呂爵安的妹妹呂蕙如（小如豬）正於香港大學牙醫學院就讀二年級。日前，小如豬分享了她在牙科醫院實習的照片，只見她一副「全副武裝」進行臨床體驗。

呂爵安妹妹小如豬｜牙科臨床實習不容易

小如豬在社交網上分享五張照片展示其上課日常，照片中，穿上牙醫袍和戴著頭套的小如豬對著鏡頭晒出V字手勢，她寫道：「我每日都要靚靚返學！」

不過，臨床實習整牙似乎並不容易，小如豬分享了另一張照片，只見戴著牙科放大鏡的她頭髮亂了，上完堂難免「走晒樣」，小如豬寫道：「現實：比head cap整到變barcode+sensei loupes=who r u?」

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呂爵安妹妹小如豬｜讀牙科致近視加深？

此外，小如豬貼出一張「想像中的返學自拍」，或許因為實習過程很疲累，見她出現黑眼圈，難怪她寫道：「其實呢個時候都好攰hahah 眼神已死。」

不過，小如豬直言現實中沒時間自拍，連社交平台locket都沒有更新多天，只能趁上課時偷偷拍張照片。她笑道：「做唔切啦自咩拍」，雖然臨床實習整牙很辛苦，小如豬卻說：「我真係好鍾意返學。」網民除留言為小如豬打氣外，更封她為「未來靚靚牙醫」。

近年小如豬獲廣告商青睞不時出post介紹新產品，早前她推介書枱燈時，就透露讀書幾花心神：「考牙科時瘋狂溫書，近視就係咁不經不覺加深，依家實習仲要喺強光下好專注咁整牙，想近視唔越嚟越深都難。」

▲ 小如豬大受廣告青睞。（取自instagram）

呂爵安妹妹小如豬｜學霸小如豬分享溫習秘技

Edan學霸妹讀書成績優異，小如豬於2022年DSE文憑試中，考獲3科5**、3科5*及2科5佳績，獲得最高分5科成績共考獲33分，6科成績更達39分，在可風中學該屆DSE考生中排名第3位，揮低當年5科25分的Edan，最終如願獲港大牙醫學士課程取錄。

另外，小如豬曾分享3大DSE溫書貼士：

1. 背書心得

每讀完一頁就掀去下一頁，逼自己背出上一頁的內容。最後，她會寫下關鍵字，並思考有甚麼相關概念或需要背誦的重點。

2. 勤做歷屆試題（past paper）

熟背和操練非常重要，考生也可嘗試把選擇題當作長問題去解題和作答。

3. 分配時間溫習

小如豬通常會在上午隨機溫習一科主科，並完成一兩份卷，下午則溫習選修科。當時她主攻化學科，因她覺得這科較有機會提升成績。

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