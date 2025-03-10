大S徐熙媛去世｜大S離世一個月將長眠金寶山　S媽未能走出傷痛用9個字訴悲傷

▲ 大S離世一個月將長眠金寶山，S媽未能走出傷痛用9個字訴悲傷，網民：請堅強活下去！

【大S / 徐熙媛 / 安葬 / S媽】大S徐熙媛因流感併發肺炎於上月在日本猝逝，家屬原計劃遵循其遺願將她樹葬，但丈夫具俊曄盼來日能有地方追思，近日為合適的墓地奔走，傳最終決定讓大S長眠於金寶山。

S媽近來因喪女之痛傷心過度，日前不斷透過社交平台抒發思女之情，昨日（9日）深夜再度發文哭訴「撐不下去了」。

大S徐熙媛去世｜S媽喪女第9天首慟訴「把悲傷留給自己」 黃春梅回應網民：越關心我越痛苦

大S徐熙媛去世｜傳大S將長眠於金寶山

早前，S親友決定遵循大S遺願樹葬回歸大地，但後因具俊曄不捨，表示「希望日後能有一個隨時都可以去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。」現傳大S將葬於金寶山，與鄧麗君、李玟、高以翔等名人一起。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

大S徐熙媛去世｜S媽再度深夜哭訴：撐不下去了

大S離世已月餘，昨日深夜，仍深陷喪女之痛的S媽再度於Facebook哭訴：「有一個感覺！好像撐不下去了耶-苦」，令不少網民擔心其狀態，紛紛安慰鼓勵她，「雖然不曾有過您的感受，但還是希望您保重」、「徐媽媽，我們陪您」、「時間會過去，你要保重自己身體」、「請堅強活下去」。

大S徐熙媛去世｜S媽發文宣戰：我要上戰場 張蘭「應戰」疑赴日查大S死因

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台 S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場

大S徐熙媛去世｜S媽深夜再發文抒發憶女之痛 黃春梅崩潰心碎哭喊11個字

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】