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大S徐熙媛去世｜大S離世一個月將長眠金寶山　S媽未能走出傷痛用9個字訴悲傷

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撰文： 文體藝online

發布時間： 52 分鐘前

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大S離世一個月將長眠金寶山，S媽未能走出傷痛用9個字訴悲傷，網民：請堅強活下去！

【大S / 徐熙媛 / 安葬 / S媽】大S徐熙媛因流感併發肺炎於上月在日本猝逝，家屬原計劃遵循其遺願將她樹葬，但丈夫具俊曄盼來日能有地方追思，近日為合適的墓地奔走，傳最終決定讓大S長眠於金寶山。

S媽近來因喪女之痛傷心過度，日前不斷透過社交平台抒發思女之情，昨日（9日）深夜再度發文哭訴「撐不下去了」。

大S徐熙媛去世｜S媽喪女第9天首慟訴「把悲傷留給自己」　黃春梅回應網民：越關心我越痛苦

大S徐熙媛去世｜傳大S將長眠於金寶山

早前，S親友決定遵循大S遺願樹葬回歸大地，但後因具俊曄不捨，表示「希望日後能有一個隨時都可以去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。」現傳大S將葬於金寶山，與鄧麗君、李玟、高以翔等名人一起。

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大S徐熙媛去世｜S媽再度深夜哭訴：撐不下去了

大S離世已月餘，昨日深夜，仍深陷喪女之痛的S媽再度於Facebook哭訴：「有一個感覺！好像撐不下去了耶-苦」，令不少網民擔心其狀態，紛紛安慰鼓勵她，「雖然不曾有過您的感受，但還是希望您保重」、「徐媽媽，我們陪您」、「時間會過去，你要保重自己身體」、「請堅強活下去」。

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