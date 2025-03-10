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降血壓｜9成高血壓因2件事所致　藥劑師教4招堅持日日做　不吃藥也能降血壓1周即見效

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【高血壓／降血壓運動／穴位按摩／血壓藥】高血壓是香港普遍的都市病之一。有專家就分享4個方法，包括：穴位按摩、運動伸展、調整呼吸及攝取蛋白質等，堅持每日進行便能輕鬆降血壓，最快可在一周內見效，無需依賴藥物。

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根據日本媒體《週刊女性PRIME》的報道，日本藥劑師兼藥物研究員加藤雅俊表示，90%的高血壓問題源於老化和缺乏運動，導致肌肉、血管及心肺功能的退化。因此，只要改善生活方式，便能輕鬆降低血壓。

他提出以下4個無需依賴藥物的降血壓方法。

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降血壓｜4招不吃藥也能降血壓方法

1. 穴位按摩

加藤雅俊指出，雖然穴位按摩屬於傳統東方療法，但從西方醫學的角度來看，這些穴位是神經集中的區域。按壓這些穴位，被認為可以改善通往大腦的神經迴路。

合谷穴：位於手背虎口處，即大拇指與食指交會的地方，能有效降低血壓。按壓此穴位可向大腦的下丘腦發出指令，使血壓和體溫恢復正常。這個穴位具有多重功能，能緩解壓力和頭痛，調節自主神經系統並穩定血壓。如果按壓時感到刺痛，則表明位置正確。按壓時呼氣5秒，力度需適中，然後吸氣時慢慢放鬆5秒。

有需要時，雙手各按壓一次合谷穴即可，隨時隨地都能進行，也可根據自身感受調整力度，十分方便。建議每日檢查疼痛程度，以評估健康狀態。

2. 加藤式伸展運動

高血壓的主要原因是肌肉和血管硬化導致的血流不暢，以及心肺功能減弱造成的氧氣供應不足。肺部通過胸腔和橫膈膜的運動來幫助吸氣，因此訓練這些部位是非常重要。

降壓伸展步驟：

  • 雙手合十，舉過頭頂，然後吸氣。
  • 雙臂彎曲並放下至肩膀平行的位置，繼續吸氣，擴張胸部。
  • 雙臂轉向前，停在臉前，盡可能吸氣，然後屏住呼吸。
  • 繼續屏住呼吸，將身體前傾如同鞠躬，保持約3秒，然後快速呼氣。

伸展肋骨有助於肺部擴張，讓每次呼吸吸入更多氧氣，這樣心臟不必因為血液缺氧而過度增加心率，進而穩定血壓。每天只需做兩次，便能有效提升肺活量、改善姿勢，還能促進一氧化氮分泌，幫助軟化血管、改善血流並降低血壓。

3. 加藤呼吸法

當緊張或壓力使交感神經系統活躍，會增加腎上腺素和去甲腎上腺素的分泌，導致血壓上升。這類由心理因素引起的高血壓可以通過調節自主神經系統來改善。

調節自主神經系統可以透過以下方法：

坐在椅子上，雙手交疊，中指觸碰位於肚臍下方四指寬的關元穴，用鼻子吸氣10秒，擴張腹部。身體前傾，按壓穴位，然後用嘴巴呼氣，同時收腹持續20秒，放鬆肩膀並注意關元穴。

關元穴又稱「能量聚集穴」，有助於改善血液循環，緩解壓力和焦慮。在按壓穴位時深呼吸，對於恢復精力、增加體力、調節自主神經系統及改善消化功能都很有幫助。讓副交感神經主導，調節自主神經系統，進而穩定血壓。深呼吸的關鍵在於專注於呼氣而非吸氣。建議每日坐在椅子上進行一次。

4. 每餐需攝取蛋白質

蛋白質是人體組織的主要成分，包括肌肉、器官、血管、血液、荷爾蒙和神經傳導物質，而肌肉的80%是由蛋白質組成。對於維持骨骼肌和血管的柔韌性、穩定血壓是相當重要。它還能促進一氧化氮的合成，有助於軟化血管。

  • 每天每公斤體重應攝取1g蛋白質，特別要選擇均衡且富含20種胺基酸的食材。
  • 由於蛋白質不能在體內儲存，因此每餐都需攝取，三餐皆應包含雞蛋、豬肉和牛奶。每餐至少應食用2隻雞蛋、100g豬肉或200ml牛奶。最好是搭配食用，而不是每餐只吃一種蛋白質。
  • 蛋白質分解成氨基酸需要時間，建議在運動前3至4小時攝取，乳清蛋白也可作為補充。

加藤雅俊分享了一些成功案例，他表示曾有高血壓患者在採取以上降壓方法後，一周內收縮壓下降50或以上，也有患者在一個月內可停用降血壓藥，並在兩個月內成功減重5公斤，還有糖尿病患者的血壓和血糖水平恢復回正常水平。

他提醒，若患者的收縮壓高於年齡歲數加90，且近期血壓急升，出現語言不清、手腳或臉部麻痺、呼吸困難等症狀，應立即求醫。

同場加映｜6種自然療法降血壓

哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine分享學術研究，提出6種自然療法，從起居生活、飲食、運動中著手改善高血壓問題。當中包括：

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降血壓飲食｜控制鈉攝取減高血壓

營養專家根據2021年發布的美國心臟協會（American Heart Association）心臟健康循證飲食指南，對10種流行飲食進行了排名，榮登首位是得舒飲食法（DASH Diet）：

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「得舒飲食法」是美國心肺及血液研究所開發的一種控制高血壓飲食方式，當中強調減少飲食中的鈉質，因攝取過量鈉質會令水份積聚於身體內，引致身體水腫，並增加患上高血壓的風險。另外，「得舒飲食法」建議平日應攝取充足鉀、鎂、鈣、蛋白質及膳食纖維。AHA評價「得舒飲食法」100%符合該會心臟健康飲食目標。

資料來源：《週刊女性PRIME》

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降血壓飲食｜哈佛醫學院研究揭6招不吃藥也能降血壓　一種飲食法每年防1.5萬宗中風心臟病

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