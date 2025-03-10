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劉浩龍演唱會｜劉浩龍佛山開騷化身唱跳歌手　攜JW王灝兒合唱的滄海遺珠惹全場歌迷大喜

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撰文： 文體藝onlline

發布時間： 30 分鐘前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

劉浩龍化唱跳歌手佛山開show，携JW王灝兒合唱的滄海遺珠惹全場歌迷大喜。

【劉浩龍／JW王灝兒／鄭希怡／Bob林盛斌／梁漢文】劉浩龍（師兄）日前於佛山站開show時化身為唱跳歌手，以一連串的快歌熱舞瞬間炒熱全場氣氛，期間，師兄以展示努力健身之成果，大晒肌肉更是令演唱會燥熱氣氛達到「高潮」，全場樂迷high爆興奮大叫。

此外，JW王灝兒以嘉賓身份登場聯同師兄合唱觀眾耳熟能詳的歌曲《滄海遺珠》，讓全場觀眾大呼驚喜。

當晚，除JW王灝兒以嘉賓身份登場外，還有一眾朋友遠道現場支持師兄，包括合伙人Bob林盛斌蘇永康梁漢文鄭希怡等，一起見證這位「樂壇新人」的重新出發。

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演唱會師首部分師兄以《記得》、《緋聞男友》、《神呀！求求讓我睡》等多年來經典情歌作貫穿，期間還聯同JW王灝兒合唱的《滄海遺珠》讓全場觀眾大呼驚喜。此外，師兄還化身為唱跳歌手，接連唱出《師兄》、《重口味》、《餓狼傳說》等，以一連串快歌熱舞炒熱全場氣氛，於尾段更大晒肌肉，展示努力健身之成果，令全場樂迷大叫興奮。

當晚最感動的其中一幕，莫過於全場觀眾大合唱《二等天使》，師兄以出道至今心路歷程的故事作分享，鳴謝一眾台下「戰友」一路相伴，分享期間更感動落淚，亦感動不少親臨現場好友及觀眾。

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劉浩龍｜全力以赴以最佳狀態見歌迷

是次亦是師兄首次以主辦身份全程參與其中，久未登臺的他坦言：「為了令觀眾覺得值回票價，今次以製作人身份角色和導演編排歌單，從花時間找老師學唱歌和跳舞，到每日努力健身做運動，全力以赴目標就是以最佳狀態見歌迷。」

演唱會尾聲觀眾反應非常熱烈，師兄再度登台演出精心安排金曲串燒，包括《追魂記》、《十惡不赦》、《爛命鴛鴦》等，再度掀起全場高潮，全場high爆，眼見全場觀眾都站起來合唱，師兄說：「好唔捨得呀！見到人開心我就開心，希望大家當我係新人，我會努力重新做好一個歌手。」

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