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恐怖包裹｜男子拆包裹突爆炸　遇現實版「暴雨梨花針」插眼險盲【附中、港、國際速遞危險品一覽】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

【包裹／快遞／插眼／意外】拆包裹要小心！內地一名男子網購彈性支架，懷疑是包裝過度擠壓，導致男子開包裹的一瞬間突然爆開，玻璃纖維如千根針直插他眼睛險盲。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜中醫拆解茶葉種類及功效

恐怖包裹｜玻璃纖維如千根針直插眼

據《寧波日報》報道，內地浙江省寧波市一名42歲男子在10個月前因工作需要網購買一批彈性支架。當他拆開該包裹時，耳邊突然傳來爆炸聲，隨後數十根透明的「鋼針」瞬間刺入他的眼睛。男子當下感到眼睛劇痛，右眼紅腫立刻到醫院求醫。透過顯微鏡觀察，男子的右眼角結膜及眼瞼布滿了數十根比針頭更細的透明異物，猶如真實版武俠小說中的「暴雨梨花針」。男子隨後進行了一個多小時的手術，才成功取出30多支肉眼可見的玻璃纖維。但由於玻璃纖維無色透明，且極其細小，只有在移動至表層引發劇痛時才會被發現，因此男子仍需反覆接受手術以清除殘留的異物。醫生在過去的10個月內已經為男子進行了9次手術，眼中的玻璃纖維細刺仍未完全清除。

主診眼科醫生張瑩斌解釋，玻璃纖維斷裂後會形成微米級的碎屑，最細的僅有頭髮的二十分之一的大小。這些碎屑不僅穿透力極強，還具有光滑耐腐蝕的特性，能夠長期潛伏在人體內。

恐怖包裹｜網購１類型商品要小心

據悉，玻璃纖維存放過久或受到擠壓，便可能產生大量肉眼難以辨識的透明細刺，加上包裝過緊，打開時容易導致玻璃纖維飛散，造成意外傷害。故此，張瑩斌醫生提醒市民，在選購此類型商品時，應選擇正規品牌，並避免劇烈彎折或擠壓。若存放超過2年，應及時更換。他強調，若皮膚不慎被玻璃纖維刺入，切勿抓撓應盡快就醫。

中、港、國際速遞危險品一覽

香港郵政局

據香港郵政局在其網站列出危險品清單，提醒市民凡寄出此類郵件，該郵件將會被退回寄件人，而不獲發還所繳付的費用。投寄危險品亦有可能被檢控。

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  • 鋰電池
  • 常見含鋰電池/未能識別其種類的電池的產品：充電器、相機、平板電腦、捲髮器、無線耳機等
  • 壓縮容器（噴霧器）
  • 常見易燃液體/品：打火機、酒精、指甲油、香水、暖包
  • 磁性物質

順豐快遞

據順豐快遞網站提及「不接納的快件」，以下物品將不被接納：

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包括：動物及其部分、貨幣、不記名票據、可流轉票據、偽冒貨品、貴重金屬和寶石、槍械及其組件、彈藥、人體殘肢、色情物品，非法毒品/藥物、會發出濃烈氣味之物品、疫苗、試劑、化學物品、乾冰、鮮活海鮮及肉類等。

FedEx

據國際快遞公司FedEx網站資料，有9類危險品受理託運且分為兩大類：可接觸的危險物品和不可觸及性危險物品。這些物品必須正確地包裝、標記、標籤並備妥合適文件，經過小心處理並由接受過危險品培訓的人員託運：

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可接觸的危險物品

  • 第1類：爆炸品：如煙花或照明彈
  • 第2.1類：易燃氣體：如氣溶膠或露營氣燈
  • 第2.2類：非易燃氣體／非毒性氣體：如壓縮氧氣
  • 第2.3類：有毒氣體：如一氧化碳   *FedEx概不接受
  • 第3類：可易燃液體：如溶劑或油漆
  • 第4.1類：易燃固體：如火柴
  • 第4.2類：可自燃物質：如磷
  • 第4.3類：接觸到水時會釋放易燃氣體的物質：如碳化鈣
  • 第5.1類：氧化劑：如化肥
  • 第5.2類：有機過氧化物：如玻璃纖維維修工具套裝
  • 第8類：腐蝕性物質：如漂白水或通渠用品

不可觸及性危險物品

  • 第6.1類：有毒物質：如殺蟲劑
  • 第6.2類：感染性物質：如血液測試或醫療試驗
  • 第7類：放射性物質：如煙霧偵測器   *只限部分市場受理託運
  • 第9類：其他危險品物質和物品：如安全氣袋、磁石、鋰電池和乾冰

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