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思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【亞視一姐/蔡曉儀/落降頭/思覺失調】有「翻版李嘉欣」之稱、曾是前亞視當紅一姐、現年53歲的蔡曉儀自2002年拍罷《法內情2002》便突然於幕前消失，期間曾有傳言指她因搶人夫「遭落降頭」致精神失常，曾兩度自殺，又曾被傳媒影到街頭精神行為怪異等照片。對於有關傳聞，日前蔡曉儀則罕有亮相網台節目不但親回「被落降頭」之謎，更交代自己的健康狀況。

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神隱逾20年的蔡曉儀近日接受鍾慧冰（冰姐）的YouTube頻道「冰姐的花樣人生」訪問，罕回過去外界對她的主要2大傳聞，包括因私下接工作被亞視解約及搶人夫致元配一屍兩命「遭落降頭」。神隱幕前逾20年的蔡曉儀於節目中以一頭金髮示人，雖然較年輕時已發福不少，不過受訪時意識思路卻相當清楚，一洗過去曾被傳媒影到神態呆滯的形象。

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鍾慧冰先問起當年有傳言指她因私自接內地劇而遭亞視解約的事情，蔡曉儀直認，自己當時已經受情緒病困擾，因此許多時均不按常規。之後鍾慧冰再問起她曾遭人落降頭的另一傳聞，蔡曉儀則澄清其實是一個誤會:

其實......我嘅情緒病係思覺失調，呢種情緒病係令我有幻覺，誤會有人以為落咗我降頭，其實唔係真實嘅事。但我幻想出嚟以為真，導致情緒出現好大問題，其實因為情緒病先有咁嘅諗法。

當鍾慧冰再追問她是否因思覺失調有幻聽同幻覺？蔡曉儀則回答，

係有呢啲，但每個人有唔同，我幻覺以為被人做呢啲咁嘅事，其實係冇，係情緒病出現呢樣嘢。

對於江美儀數年前曾在TVB節目《兄弟幫》不開名爆料指曾有前花旦因做富商第三者，致懷孕元配跳樓，更因此遭人下降頭。當時外界便對號入座認為該花旦正是神隱多年的蔡曉儀。節目中，鍾慧冰亦再次重提江美儀當日的言論，似乎已看透一切的蔡曉儀表示沒有再因此生氣，亦澄清並不是事實:

我唔知點解佢會有呢個故仔啦，但當時我係思覺失調以為有人落咗我降頭，但呢啲事冇發生過，但傳傳吓好真。（傳到話係你？)係，後來我解釋返我情緒病有呢啲諗法，但唔係真實。（有冇嬲？）冇，或者佢都誤解咗，所以唔需要擺在心，解釋返ok，因為嬲一個人好辛苦。

蔡曉儀於片中亦交代在沒有拍劇的時間，自己一直靠幫家人打理時裝生意過活，她又指自己經藥物治療及休養過後已經完全康復，亦不需要再吃藥。至於感情狀況，她則指自己仍單身，對感情事隨緣，未來希望可重投演戲工作。

 

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「思覺失調」4大徵狀

根據醫管局資料，「思覺失調」是指一種早期不正常的精神狀態，一般會有妄想、幻覺、思想及言語紊亂等情況出現，並主要有以下4大徵狀:

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  • 思想及言語紊亂: 談話內容貧乏、說話急迫、缺乏主題、雜亂無章、語無倫次，以至別人難以明白理解。
  • 妄想:一種脫離現實或令人難以置信的想法，但出現「思覺失調」的人則深信不疑。例如他們會有被監視及被迫害的想法。
  • 幻覺:出現「思覺失調」的人會看到、聽到、感覺到一些其他在場人士無法感受到的聲音或事物，但對他們來說是一種非常真實的感覺。
  • 其他與「思覺失調」相關的表徵: 懶顧儀容、蓬頭垢面；自我隔離、不願接觸別人；缺乏求學或工作的動力。

香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍引述研究指，約一半以口服藥治療的思覺失調患者均未能完全遵從醫生處方服藥，如不按時服藥或自行停藥，使復發風險提高近5倍。

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