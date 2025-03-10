消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單

▲ 消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風 41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單

【蛋糕／西餅／反式脂肪／消委會／低脂蛋糕】小心烘焙食品反式脂肪！連鎖麵包、蛋糕店内的蛋糕款式豐富，吸引不少民衆購買，但原來隨時暗藏高糖、高脂陷阱。消委會檢閲市面100款非預先包裝蛋糕營養含量，發現在眾多蛋糕類型中，有1類蛋糕總反式脂肪含量最高，恐增加罹患冠心病、中風風險。

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據消委會測試報告顯示，10款共100件非預先包裝的蛋糕中，有超過4成屬「高脂」、2成半屬「高糖」。當中以牛油蛋糕平均最「高脂」，鬆餅平均最「高糖」；而瑞士卷、雪芳蛋糕、千層蛋糕、拿破崙蛋糕等亦榜上有名。

而在100款樣本中，整體平均總反式脂肪含量為0.26克；有23款蛋糕反式脂肪含量為每100克含0.3克以上。含量最高的「牛油蛋糕」，每100克反式脂肪平均含量達0.5克，其次以千層蛋糕及拿破侖蛋糕反式脂肪含量亦較高，每100克反式脂肪平均含量0.4克。

消委會提醒，過量攝取高脂食品，或致心臟病、肥胖症、高血壓及糖尿病；反式脂肪會提升壞膽固醇濃度，同時減少好膽固醇濃度，增加罹患冠心病的風險。

根據世衞建議，反式脂肪攝取量應為極低，實際上應少於人體每日所需能量的1%。以每日攝取2,000千卡能量計算，每日應攝取少於2.2克的反式脂肪。

41款「0反式脂肪」蛋糕名單

據本港食安中心資料，每100克食物不多於0.3克反式脂肪，即可標示為0克反式脂肪。經消委會評定，以下為連鎖店及常見蛋糕店的「0反式脂肪」蛋糕款式，供大家參考：

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芒果蛋糕系列

東京麵包餅食：芒果慕思

美心西餅：芒果慕絲杯

太子餅店：芒果凍餅（整個）

Bread Talk：寒天芒果香桃杯

Italian Tomato Café and Grill：朱古力芒果慕斯蛋糕（整個）

Crostini Bakery & Café：夏日蜂芒

栗子蛋糕系列

Lucullus Gourmet Shop：栗子芒果蛋糕（切件）

美心西餅：芒果栗子蛋糕

Italian Tomato Café and Grill：日本栗子蛋糕（整個）

東海堂：甘栗切餅

太子餅店：栗子蛋糕（整個）

山崎麵包：雜果栗子卷

黑森林蛋糕系列

君蘭餅店：迷你黑森林蛋糕（整個）

Italian Tomato Café and Grill：黑森林蛋糕（整個）

Bread Talk：濃情黑森林

大班麵包西餅：榛子爆脆黑森林切餅

紅車厘麵包西餅：黑森林切餅

東京麵包餅食：黑森林切餅

翠河麵包（翠河餐廳）：黑森林

鮮果忌廉蛋糕系列

Super Sweets Gallery：士多啤梨忌廉蛋糕（切件）

聖安娜餅屋：雜果Thank you cake

山崎麵包：士多啤梨蛋糕

翠河麵包（翠河餐廳）：士多啤梨切件蛋糕

聖羅蘭餅屋：什果蛋糕

鬆餅系列

文華餅店：Blueberry Muffin

Simplylife Bakery Café：藍莓罌粟籽鬆餅

Marks & Spencer Food Store：Lemon Muffin

Starbucks：藍莓鬆餅

Mc Café：藍莓鬆餅

KFC：香蜜鬆餅

牛油蛋糕系列

櫻桃麵包西餅：提子切蛋糕

櫻桃麵包西餅：牛油切蛋糕

瑞士卷系列

東京麵包餅食：瑞士卷原味

蛋撻王：北海道3.6牛乳卷

美心西餅：迷你原味卷蛋

雪芳蛋糕系列

agnès b. CAFÉ：Jeanne

Starbucks：草莓雪芳蛋糕

百味堂：朱古力雪芳蛋糕

蛋撻王：蜂蜜戚風蛋糕

拿破侖蛋糕系列

東海堂：粒粒芒果千層酥

千層蛋糕

大班麵包西餅：芒果千層切餅

同場加映：消委會15款安全高分方包

消委曾測試由超級市場、食品專門店、麵包店、餅店等地方購入的28款預先包裝方包樣本，包括14款白方包和14款麥方包，每包售價介乎$8.5至$39.0不等。測試項目包括霉菌毒素、防腐劑以及營養素含量。另外，消委會亦檢視了產品包裝上的資料，當中1款白方包樣本獲得總評5星滿分，另外6款獲得總評4.5星；而麥方包樣本則有8款獲得總評4.5星。詳細名單如下：

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