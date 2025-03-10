消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風 45款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
最後更新： 36 分鐘前
【蛋糕／西餅／反式脂肪／消委會／低脂蛋糕】小心烘焙食品反式脂肪！連鎖麵包、蛋糕店内的蛋糕款式豐富，吸引不少民衆購買，但原來隨時暗藏高糖、高脂陷阱。消委會檢閲市面100款非預先包裝蛋糕營養含量，發現在眾多蛋糕類型中，有1類蛋糕總反式脂肪含量最高，恐增加罹患冠心病、中風風險。
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據消委會測試報告顯示，10款共100件非預先包裝的蛋糕中，有超過4成屬「高脂」、2成半屬「高糖」。當中以牛油蛋糕平均最「高脂」，鬆餅平均最「高糖」；而瑞士卷、雪芳蛋糕、千層蛋糕、拿破崙蛋糕等亦榜上有名。
而在100款樣本中，整體平均總反式脂肪含量為0.26克；有23款蛋糕反式脂肪含量為每100克含0.3克以上。含量最高的「牛油蛋糕」，每100克反式脂肪平均含量達0.5克，其次以千層蛋糕及拿破侖蛋糕反式脂肪含量亦較高，每100克反式脂肪平均含量0.4克。
消委會提醒，過量攝取高脂食品，或致心臟病、肥胖症、高血壓及糖尿病；反式脂肪會提升壞膽固醇濃度，同時減少好膽固醇濃度，增加罹患冠心病的風險。
根據世衞建議，反式脂肪攝取量應為極低，實際上應少於人體每日所需能量的1%。以每日攝取2,000千卡能量計算，每日應攝取少於2.2克的反式脂肪。
45款「0反式脂肪」蛋糕名單
據本港食安中心資料，每100克食物不多於0.3克反式脂肪，即可標示為0克反式脂肪。TOPick為此整理出連鎖店及常見蛋糕店的「0反式脂肪」蛋糕款式，供大家參考：
芒果蛋糕系列
- 東京麵包餅食：芒果慕斯
- 美心西餅：芒果慕斯杯
- 太子餅店：芒果凍餅（整個）
- 凱施餅店：芒果慕斯
- Bread Talk：寒天芒果香桃杯
- Italian Tomato Café and Grill：朱古力芒果慕斯蛋糕（整個）
- Crostini Bakery & Café：夏日蜂芒
栗子蛋糕系列
- Lucullus Gourmet Shop：栗子芒果蛋糕（切件）
- 美心西餅：芒果栗子蛋糕
- Italian Tomato Café and Grill：日本栗子蛋糕（整個）
- 東海堂：甘栗切餅
- 太子餅店：栗子蛋糕（整個）
- 山崎麵包：雜果栗子卷
黑森林蛋糕系列
- 車厘子餅店：黑森林蛋糕
- 君蘭餅店：迷你黑森林蛋糕（整個）
- Italian Tomato Café and Grill：黑森林蛋糕（整個）
- Bread Talk：濃情黑森林
- 大班麵包西餅：榛子爆脆黑森林切餅
- 紅車厘麵包西餅：黑森林切餅
- 東京麵包餅食：黑森林切餅
- 翠河麵包（翠河餐廳）：黑森林
鮮果忌廉蛋糕系列
- 車厘子餅店：什果蛋糕
- Super Sweets Gallery：士多啤梨忌廉蛋糕（切件）
- 聖安娜餅屋：雜果Thank you cake
- 山崎麵包：士多啤梨蛋糕
- 翠河麵包（翠河餐廳）：士多啤梨切件蛋糕
- 聖羅蘭餅屋：什果蛋糕
鬆餅系列
- 文華餅店：Blueberry Muffin
- Simplylife Bakery Café：藍莓罌粟籽鬆餅
- Marks & Spencer Food Store：Lemon Muffin
- Starbucks：藍莓鬆餅
- McCafé：藍莓鬆餅
- KFC：香蜜鬆餅
牛油蛋糕系列
- 櫻桃麵包西餅：提子切蛋糕
- 櫻桃麵包西餅：牛油切蛋糕
瑞士卷系列
- 東京麵包餅食：瑞士卷原味
- 蛋撻王：北海道3.6牛乳卷
- 美心西餅：迷你原味卷蛋
雪芳蛋糕系列
- agnès b. CAFÉ：Jeanne
- Starbucks：草莓雪芳蛋糕
- 百味堂：朱古力雪芳蛋糕
- 蛋撻王：蜂蜜戚風蛋糕
拿破侖蛋糕系列
- 東海堂：粒粒芒果千層酥
- 凱施餅店：芒果拿破侖蛋糕
千層蛋糕
- 大班麵包西餅：芒果千層切餅
同場加映：消委會15款安全高分方包
消委曾測試由超級市場、食品專門店、麵包店、餅店等地方購入的28款預先包裝方包樣本，包括14款白方包和14款麥方包，每包售價介乎$8.5至$39.0不等。測試項目包括霉菌毒素、防腐劑以及營養素含量。另外，消委會亦檢視了產品包裝上的資料，當中1款白方包樣本獲得總評5星滿分，另外6款獲得總評4.5星；而麥方包樣本則有8款獲得總評4.5星。詳細名單如下：
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