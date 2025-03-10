超高齡媽媽︱64歲阿婆誕健康男嬰　盤點娛圈高齡產婦最高紀錄52歲

▲ 64歲的胡女士超高齡誕下兒子。

【超高齡產婦/高齡產婦】64歲竟然仲可以生仔？貴州一名64歲胡姓產婦，日前成功迎來了一名健康的男嬰，成為貴州省有紀錄以來年齡最大的孕產婦。不過懷孕與生產過程都困難重重，幸好最後都成功誕下健康男嬰。在娛樂圈中，高齡媽媽的故事同樣令人感動，其中黃澤鋒太太陳麗麗及古巨基太太Lorraine均在52歲高齡分別誕下兒子及女兒。

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胡女士因家庭原因通過試管成功受孕，但過程並不簡單。由於高齡、過往甲狀腺癌手術病史以及妊娠糖尿病，整個孕期充滿挑戰。懷孕35周時，她更被查出下肢靜脈血栓，存在嚴重肺栓塞風險。在醫院協助下，制訂了一系列應對方案，最終在上月2月11日進行了50分鐘的剖宮產手術。男嬰出生時體重4斤8兩，身體健康。胡女士經治療下恢復良好，於上月20日順利出院。

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而圈中都有不少高齡媽媽，她們為了生小朋友，也經歷了不少

高齡產婦︱古巨基太太Lorraine 52歲產子

古巨基與太太Lorraine以52歲的高齡產下兒子古晉匡（Kuson）。古巨基經常在社交平台記錄育兒點滴。非常幸福。

高齡產婦︱黃澤鋒與太太陳麗麗

黃澤鋒的太太陳麗麗於52歲時誕下女兒黃熙恩（「小黃妃」）。但這段旅程一度險象環生，她因妊娠毒血症被送入ICU觀察，所幸母女平安。如今，他們夫妻全心投入湊女生活，親力親為，樂在其中，而小黃妃都相當精靈，在學校表現突出，有時會接拍廣告做小童星。

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高齡產婦︱林志玲47歲產子

2019年6月林志玲宣布跟比她年輕7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚，同年11月17日二人於台灣舉行婚禮。林志玲成為人妻後，一直未有公布有喜，今早她於社交平台宣布當媽媽的消息，從她在帖文上載一家三口有小男孩的emoji圖案，推測47歲的她誕下兒子。

高齡產婦︱楊茜堯40歲產女42歲產子

楊茜堯（前名楊怡）與羅子溢（前名羅仲謙）結婚5年，夫婦一向對喜事甚為保密，直至2020年2月才公布懷孕，同年4月，40歲的楊茜堯誕下女兒「小珍珠」羅翊心。去年12月，42歲的楊茜堯再產下兒子，湊夠一個「好」字。

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高齡產婦︱周汶錡41歲產大仔43歲產細仔

現年46歲的名模周汶錡於2012年與法籍丈夫Julien Lepeu結婚，2015年7月誕下大仔雷棨宇（Jacques），當時她已41歲，2017年3月再添細仔Avner。兩個兒子現時分別6歲及4歲，兄弟年齡相近，齊讀同一間幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園，Jacques剛升上小一。

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高齡產婦︱43歲朱慧敏三年抱兩

43歲的朱慧敏（Queenie Chu）在2021年與心臟科醫生陳良貴結婚後，家庭生活幸福美滿。她在2022年10月迎來第一個女兒Shera，並在2023年平安夜宣布懷上第二胎。昨日（24日），她宣布順利誕下兒子，大晒母子甜蜜溫馨照，並寫道︰「感謝你選擇我當你的媽媽」。

年過40歲高齡產子的女星包括︰

李嘉欣 41歲誕子 吳君如 41歲產女 關詠荷 42歲生女 朱茵 41歲誕女 徐若瑄 42歲生仔 李心潔 40歲誕孖仔 楊采妮 42歲誕孖仔

據家計會網頁指，20至35歲是女性理想的生育期，在35歲或以上懷孕的女性便算是高齡孕婦。因35歲或以後的女性生育能力開始漸漸下降，而且年紀愈大，懷孕對孕婦和胎兒的風險愈高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期糖尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

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