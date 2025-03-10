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Lady Gaga演唱會｜Lady Gaga落實5月新加坡開演唱會　新航推優先訂票方案

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

Lady Gaga正式確認5月到新加坡開演唱會。

【Lady Gaga／演唱會／樂壇天后】新加坡繼去年獲美國樂壇天后Taylor Swift巡演東南亞區獨家演出後，另一天后Lady Gaga正式確認5月到新加坡開演唱會，演唱會門票將於本月開賣，成為她在亞洲演出的唯一一站。

新加坡航空今日（10日）宣佈，KrisFlyer獎勵計劃將會是Lady Gaga新加坡演唱會的官方生活獎勵合作夥伴。消息指，Lady Gaga將於5月18、19、21、24日在新加坡國家體育場舉辦演唱會，新航KrisFlyer特別安排3個方案，讓香港樂迷優先訂票。

新航表示，下周四（20日）中午12時起，KrisFlyer會員將在KrisFlyer Presale預售期尊享優先購買第1至9類門票。門票會透過Ticketmaster網站使用Mastercard 信用卡或扣帳卡，通過指定鏈接和代碼購買。

由即日起至3月13日晚上11時59分前，通過在線表格免費註冊成為KrisFlyer會員，並訂閱接收KrisFlyer和新加坡航空集團的電子郵件推廣信息，即可於下周二（18日）前獲得優先購票指定鏈接和代碼，可在下周四（20日）優先購買門票。

此外，KrisFlyer會員若有足夠哩程，可以從下周四（20日）起通過KrisFlyer Experiences網站用哩程兌換第1至6類門票。PPS Club會員、Solitaire PPS Club附屬卡持有人和KrisFlyer Elite Gold會員，可以從當日中午12時開始兌換門票；而KrisFlyer和KrisFlyer Elite Silver會員，則可從當日下午3時開始兌換門票。

至於身處香港的KrisFlyer會員，如果在3月10日至14日期間，通過新航假期預訂新加坡航空機票，亦可用KrisFlyer哩程兌換心儀的演唱會第1至6類門票。

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兌換門票數量有限，先到先得。各類兌換率如下：

第1類門票：42,000哩程

第2類門票：38,000 哩程

第3類門票：32,000 哩程

第4類門票：38,000 哩程

第5類門票：30,000 哩程

第6類門票：26,000 哩程

新航提醒會員，需要擁有Ticketmaster帳戶才能購買或在兌換後生成門票，每次在Ticketmaster上最多可購買6張門票；而每位會員通過KrisFlyer Experiences使用里程兌換的門票，在所有票種和場次中總計最多可兌換6張。

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