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自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一小童$10　$299起歎雪場腳蟹/龍蝦/泰式火山骨

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一！

愛吃自助餐的人有口福了！現於Kkday網上訂購海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐，便可享買一送一大優惠，只需人均$299起便可以嘆到超豐富的食物，包括冰鎮海鮮、熱葷、烤肉及甜品。此外，餐廳更推出一個激罕見的福利，便是同行7歲或以下的小童可以$10極低價一起用餐，最適合一家大細去海洋公園暢玩後，再瘋狂任食美食、補充體力！

最新影片推介︰

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海洋公園自助餐｜食物種類豐富包括雪場腳蟹、清蒸龍蝦

冰鎮海鮮及刺身都是深受食客歡迎的項目，海灣餐廳自助餐除了有麵包蟹、深海池魚、赤蝦、希靈魚等提供外，於星期五至日更有雪場腳蟹登場，自助晚餐更特別加設清蒸龍蝦！熱葷方面，更囊括了泰式、日式食物，當然也少不了港人喜愛的點心如蝦餃、燒賣、雪燕灌湯餃等等。

甜品種類也琳瑯滿目，包括有橙榛子朱古力慕絲蛋糕、紅桑子開心果慕絲蛋糕、歌劇院蛋糕、檸檬蛋糕、水信玄餅、港式雞蛋仔、葡撻、Häagen-Dazs雪糕，可以滿足食客的「第二個胃」。

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海洋公園自助餐｜3至7歲$10及免費玩「兒童遊樂天地」

今次更特設小童優惠，食客可以$10為同行一位7歲或以下小童加購用餐，而且更可以免費進入餐廳內設的「兒童遊樂天地」。優惠套餐非常吸引，立即查閱以下詳情。

海洋公園自助餐｜優惠一：自助午餐買一送一 

時間：星期一至五，12:00–14:30

優惠價：$598兩位，平均$299/位（原價$1,096 兩位）。

另設優惠價$10加購一位同行7歲或以下小童用餐，並且可免費進入兒童遊樂天地。

海洋公園自助餐｜優惠二：自助午餐買一送一 

時間：星期一至五，18:30–22:00

優惠價：$934兩位，平均$467/位（原價$1,712 兩位）。

按此訂購自助餐優惠。

更多自助餐優惠：

自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買一送一　任食龍蝦/蟹腳/鮑魚/牛肋排

親子自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/雪蟹腳/和牛/燒蠔

親子自助餐優惠｜九龍香格里拉酒店自助餐買一送一　$455起任食生蠔+燒龍蝦+蟹腳

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