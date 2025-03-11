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中風警號｜3種手部麻痺情形恐是腦中風警號　醫生拆解5大手痹成因：1種痹感或患糖尿病

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

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有神經外科醫生拆解手痹5大成因，如在手痹的同時出現3種情況，有可能是腦中風。

【手痹／麻痺／腦中風／糖尿病／腕管綜合症】不少都市人長期玩手機、電腦，或多或少都出現過「手痹」的問題，但通常在短時間內便能恢復。有神經外科醫生就拆解手痹的各種成因，並指出一旦出現3種情況，恐為腦中風，應盡快求醫。

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Healthy Life｜中醫拆解茶葉種類及功效

台灣陽明交大附設醫院神經外科主治醫生謝炳賢，日前在個人Facebook專頁發文，指出「手痹」有很多原因，有可能只是單純姿勢不良，但亦有可能是由腕管綜合症、糖尿病、骨刺等問題引起。

中風警號｜手痹5大成因

謝炳賢列出以下5種常見的手痹成因，其中一旦出現3種情況，便有可能是腦中風，應立即求醫。

1. 姿勢不良：這是最常見的成因，通常都是在長時間維持同一個姿勢後出現，例如睡覺時壓到手臂，或是長時間玩手機、用電腦打字，導致手部血流不順，繼而引起手臂短暫的麻木感，可能會伴隨手部冰冷或微微刺痛。在這種情況下，通常甩一甩手便能夠改善問題。

2. 頸椎問題：這種情況除了手痹之外，通常還會伴隨肩膀及脖子僵硬或疼痛的問題，麻木感有可能會從手指一路延伸至手臂。此外，長時間維持低頭姿勢亦有機會加重手痹的症狀。

造成此類頸椎問題的常見原因可能是長時間低頭、彎腰使用電腦或手機，從而導致頸椎椎間盤突出或長出骨刺，壓迫「頸椎神經根」，引起手痹、手臂無力、精細動作不靈活等問題。

3. 周邊神經壓迫：例如手指或手掌局部發麻，或只有特定手指有麻木感，症狀可能可能在夜間更明顯，且即使在甩手、按摩後仍然持續。

對此謝炳賢解釋，手臂周邊神經包含「正中神經」及「尺神經」，較為人知的腕管綜合症（或稱腕隧道症候群）便是因為手腕的正中神經受壓而引起，主要影響拇指、食指及中指，有時連無名指亦會感到麻木，甚至有機會影響抓握能力。

4. 血液循環不良：這類手痹會出現手部冰冷、蒼白或發紫的問題，且麻木感通常在天冷時會更加明顯，有時還會伴隨四肢無力及疲倦。謝炳賢指出，這種情況有可能就是動脈硬化，亦即血管變窄，導致供應手部的血液減少，繼而令手部感到麻木或冰冷。

5. 內科疾病：由內科疾病引起的手痹通常會持續不退，甚至影響日常活動，且有可能合併全身倦怠、疲憊或其他身體異常，亦有可能影響雙手或雙腳。導致這類情況的常見原因為糖尿病引起的周邊神經病變，因為高血糖有機會損傷神經，從而降低手腳對溫度與疼痛的感知，甚至出現持續性的麻木感。

此外，如果是突然出現單側手腳麻木，甚至影響臉部肌肉或說話，就有可能是腦中風的徵兆，市民應立即求醫。

更多相關報道：腦中風｜全球每4人有1人中風　美國研究揭每日睡前1習慣中風風險大降44%

腦中風｜腦中風２大成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能１、２個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

腦中風｜可從4大症狀判斷

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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資料來源：Facebook@謝炳賢醫師

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