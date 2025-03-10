  • 22°C
香港時間：2025310日 (一) 18:56

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港日夫妻｜吳業坤日籍太太素顏拍片學廣東話　濱口愛子自爆初來港最驚街市這一幕

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

吳業坤日籍太太濱口愛子最近頻頻拍片學廣東話，更素顏出鏡，自爆初來港時最驚街市這一幕！

【吳業坤/浜口愛子】吳業坤於2022年與日本太太浜口愛子（愛子）結婚，婚後愛子隨吳業坤移居香港，並積極學習廣東話，努力融入本地生活。近日，愛子在個人YouTube頻道上傳了一段以廣東話為主的生活影片，分享她對香港文化與生活，更自爆初來港時最怕在街市見到「一樣嘢」，引起網民熱議。

最新影片：

童學園
校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

吳業坤日籍太太｜素顏出鏡勁貼地 

在這段影片中，愛子全程以廣東話分享生活點滴，雖然發音未算流利，但誠意十足。她透露在拍攝廣告前曾進行斷食方法，堅持三天不進食，連續三日只飲液體，即使老公吳業坤以宵夜誘惑她，她也堅決拒絕。她強調，這只是她自己的方法，並不適合所有人。

影片中，愛子更以素顏出鏡，皮膚白滑細膩，與化妝後的樣子分別不大，被網民大讚是「素顏美人」。此外，她還展現了貼地的一面，親自到街市買餸（買菜），雖然廣東話不太流利，但仍努力與檔主溝通，融入本地生活。

點擊圖片放大
+10
+9

吳業坤日籍太太｜最怕街市豬肉檔  

愛子在片中自爆，初到香港時最害怕在街市見到新鮮豬肉檔，尤其是斬豬肉的場面。她解釋，因為在日本不會見到這樣的畫面，所以一開始感到非常震撼和不適應。不過，隨著時間過去，她已逐漸習慣香港的生活節奏和文化。

早前，愛子開設了個人YouTube浜口愛子頻道，首支影片便是以廣東話自我介紹。她除了分享自己的生日、血型和興趣外，還介紹了家鄉兵庫縣，並表示關西人與香港人的性格非常相似，拉近了與本地觀眾的距離。影片中更貼心地加入了口語化的字幕，獲網民大讚「貼地又貼心」。

點擊圖片放大
+19
+18

吳業坤日籍太太｜愛犬取名「白湯」背後有段古

在愛子的社交平台上，經常可見她與愛犬「白湯」的互動。她在影片中解釋，之所以為愛犬取名「白湯」，是因為吳業坤喜歡吃雞白湯拉麵，這個搞笑的命名原因讓網民忍俊不禁。

愛子的影片上傳後，獲得不少網民讚賞，紛紛留言表示：「廣東話講得好好，好有誠意！」、「素顏都好靚，好貼地！」、「愛子真係好努力融入香港，支持你！」亦有網民笑言：「原來日本真係見唔到斬豬肉，真係大開眼界！」

更多相關內容︰

移民家庭｜吳日言分享移民英國生活點滴　自爆跟老公吵架後提升EQ：變得沒那麼急躁

移民加拿大｜張栢芝家姐移加轉型做女強人　四孩之母戴碧芝凍齡有術身形弗爆

移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

英國升學｜英國呢個城市吸引5000港人居住　3大原因成為移英天堂？【附優秀學校名單】
20:10 2025/01/06
英國升學｜英國呢個城市吸引5000港人居住　3大原因成為移英天堂？【附優秀學校名單】
英國生活｜居華英國網紅帶妻兒返抵倫敦　狠批落後破碎：我想回中國了
19:47 2025/01/20
英國生活｜居華英國網紅帶妻兒返抵倫敦　狠批落後破碎：我想回中國了
移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母　6歲大女升呢「小學雞」靚媽變緊張
17:23 2025/01/14
移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母　6歲大女升呢「小學雞」靚媽變緊張
移民加拿大｜前亞視主播繆美詩出席反毒集會　斥加國政府縱容毒禍：拒絕虛假的憐憫
15:00 2025/02/23
移民加拿大｜前亞視主播繆美詩出席反毒集會　斥加國政府縱容毒禍：拒絕虛假的憐憫
產後脹奶｜3孩混血KOL喊塞奶之苦　晒通乳後20秒噴奶奇觀【附3招紓緩谷奶脹痛貼士】
19:13 2025/02/18
產後脹奶｜3孩混血KOL喊塞奶之苦　晒通乳後20秒噴奶奇觀【附3招紓緩谷奶脹痛貼士】
移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？
19:16 2025/02/17
移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？
移英家庭｜吳日言移英首年與3子女無間斷生病　再病倒冇得睇醫生食日本藥頂住
16:37 2025/02/10
移英家庭｜吳日言移英首年與3子女無間斷生病　再病倒冇得睇醫生食日本藥頂住
移民加拿大｜加拿大港人救生艇計劃　開放式工作簽證2.7截止申請不再延長
18:43 2025/02/06
移民加拿大｜加拿大港人救生艇計劃　開放式工作簽證2.7截止申請不再延長
移英夫妻｜港夫婦移英4年現感情危機　港女力數丈夫3宗罪：好似越行越遠
18:18 2025/02/07
移英夫妻｜港夫婦移英4年現感情危機　港女力數丈夫3宗罪：好似越行越遠

你可能感興趣

英國升學｜英國呢個城市吸引5000港人居住　3大原因成為移英天堂？【附優秀學校名單】
20:10 2025/01/06
英國升學｜英國呢個城市吸引5000港人居住　3大原因成為移英天堂？【附優秀學校名單】
英國生活｜居華英國網紅帶妻兒返抵倫敦　狠批落後破碎：我想回中國了
19:47 2025/01/20
英國生活｜居華英國網紅帶妻兒返抵倫敦　狠批落後破碎：我想回中國了
移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母　6歲大女升呢「小學雞」靚媽變緊張
17:23 2025/01/14
移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母　6歲大女升呢「小學雞」靚媽變緊張
夫妻之道 吳業坤 移民 網絡熱話 街市 豬肉 YouTuber YouTube 日本

最高瀏覽

日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
移居英國｜移英港男大呻想回流香港　力數2大問題：好絕望
移居英國｜移英港男大呻想回流香港　力數2大問題：好絕望
急症室最長等候時間（03月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月10日 時間16:05）