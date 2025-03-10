港日夫妻｜吳業坤日籍太太素顏拍片學廣東話　濱口愛子自爆初來港最驚街市這一幕

▲ 吳業坤日籍太太濱口愛子最近頻頻拍片學廣東話，更素顏出鏡，自爆初來港時最驚街市這一幕！

【吳業坤/浜口愛子】吳業坤於2022年與日本太太浜口愛子（愛子）結婚，婚後愛子隨吳業坤移居香港，並積極學習廣東話，努力融入本地生活。近日，愛子在個人YouTube頻道上傳了一段以廣東話為主的生活影片，分享她對香港文化與生活，更自爆初來港時最怕在街市見到「一樣嘢」，引起網民熱議。

最新影片：

吳業坤日籍太太｜素顏出鏡勁貼地

在這段影片中，愛子全程以廣東話分享生活點滴，雖然發音未算流利，但誠意十足。她透露在拍攝廣告前曾進行斷食方法，堅持三天不進食，連續三日只飲液體，即使老公吳業坤以宵夜誘惑她，她也堅決拒絕。她強調，這只是她自己的方法，並不適合所有人。

影片中，愛子更以素顏出鏡，皮膚白滑細膩，與化妝後的樣子分別不大，被網民大讚是「素顏美人」。此外，她還展現了貼地的一面，親自到街市買餸（買菜），雖然廣東話不太流利，但仍努力與檔主溝通，融入本地生活。

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吳業坤日籍太太｜最怕街市豬肉檔

愛子在片中自爆，初到香港時最害怕在街市見到新鮮豬肉檔，尤其是斬豬肉的場面。她解釋，因為在日本不會見到這樣的畫面，所以一開始感到非常震撼和不適應。不過，隨著時間過去，她已逐漸習慣香港的生活節奏和文化。

早前，愛子開設了個人YouTube浜口愛子頻道，首支影片便是以廣東話自我介紹。她除了分享自己的生日、血型和興趣外，還介紹了家鄉兵庫縣，並表示關西人與香港人的性格非常相似，拉近了與本地觀眾的距離。影片中更貼心地加入了口語化的字幕，獲網民大讚「貼地又貼心」。

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吳業坤日籍太太｜愛犬取名「白湯」背後有段古

在愛子的社交平台上，經常可見她與愛犬「白湯」的互動。她在影片中解釋，之所以為愛犬取名「白湯」，是因為吳業坤喜歡吃雞白湯拉麵，這個搞笑的命名原因讓網民忍俊不禁。

愛子的影片上傳後，獲得不少網民讚賞，紛紛留言表示：「廣東話講得好好，好有誠意！」、「素顏都好靚，好貼地！」、「愛子真係好努力融入香港，支持你！」亦有網民笑言：「原來日本真係見唔到斬豬肉，真係大開眼界！」

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