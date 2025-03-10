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學霸港姐｜馮盈盈積極轉型做才女開教育頻道　訪問教大校長關注兒童身心靈健康

升學教育

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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「學霸港姐」馮盈盈努力轉型成功，近日更開設教育頻道關注兒童身心靈健康！

【馮盈盈/學霸港姐/教育頻道】馮盈盈參選港姐奪冠而入行，並且備受力捧，她曾多次發表偉論，又在綜藝節目憑大膽言論獲封「性女」，結果被指形象受損而遭雪藏；盈盈期後重返香港大學修讀碩士課程，並逐漸改行知性路線，近日更開設YouTube教育頻道，藉以關注兒童身心靈健康！

港姐冠軍馮盈盈當選後加入無綫，極速上位成為小花，不過經過被公司雪藏後，她開始積極經營知性形象，繼重返母校修讀食品市場管理及營銷學碩士課程，之後又在社交網連環發布正能量片段，近期更開始走到各區學校擔任講座嘉賓，慢慢建立出知性學霸港姐形象。

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學霸港姐馮盈盈｜開教育頻道關注兒童身心靈健康

最近她對外表示正籌備新公司，令大家一度猜測她想離巢，不過盈盈昨日終於宣布新動向，原來是開設全新教育頻道關注兒童身心靈健康，她於社交平台分享數張拿著書本的照片，留言謂：「我一直相信，教育不僅是傳遞知識，更是幫助每個人找到方向、啟發潛能的旅程。正因如此，我籌備了這個全新的YouTube頻道，希望和家長、小朋友、學生一起分享實用的教育資訊，幫助小朋友身心靈健康成長，成就更好未來。」

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學霸港姐馮盈盈｜化身知性主持訪問教大校長

首集影片，盈盈特別邀請到香港教育大學校長、宗教教育與心靈教育中心總監暨課程與教學講座教授李子建，他透過多年教學經驗和專業知識，分享如何幫助同學在學習和心理上找到平衡，影片中的盈盈化身做知性主持，正襟危坐地訪問李校長。

其中一條問題，盈盈問到學生情緒問題愈見普遍，是否已成教育中的一大挑戰？李校長：是否挑戰很難講，但這肯定是需要注視的問題，因為時下學生都很忙，而且愛比較，他說：「比較太多一定不開心，我同你也比不到，沒有得比。」李校長指要比的話，跟自己比就好了：「不要純粹在某些維度的比較，例如成績，要自我比較，首先時間上的比較，一年前如何？三個月之前怎樣？原來自己進步很大，這可以是一種比較。」

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學霸港姐馮盈盈｜建議家長多聽子女想法

盈盈又表示，以她所知，家長現時已運用身心靈教育來改善和小朋友的溝通及親子關係，她問李校長這做對嗎？李校長坦言，這要退一步想，為何需要加強父母和子女溝通？他推論這是因為溝通不是很理想，他指時下父母很好，很有心，將最好的東西給予子女，希望在他們身上實現父母做到或者做不到的事情。

但小朋友不是AI機器人，他們有生命體，尤其在這個年代，小朋友有自己特別想法，沒分對錯，因此想溝通好的話，建議家長多聽子女想法，家長可學習一下子女的興趣，了解一下他們，他指小朋友其實有些期望很謙卑，就是想開心一點，家長如何令小朋友開心點？就是當他們沒有85分，只有70分的時候，家長都可以給一個Like，這樣便行了。

盈盈也十分認同李校長的講法，因為她近來跟小學生做探訪，發現他們的確很有自己的想法，例如問到他們的志願，跟她估計的就完全不同，以前小朋友會說希望有一份穩定收入的工作，包括大家認知的專業人士，但現時小學生是想將來做YouTuber或電動KOL，足見時代的變遷。

馮盈盈與李教授Q&A節錄如下：

問題Q答案A
1.你之前做過中學老師，可否分享一下有沒有一些令你印象深刻的學生？
 		學生互動總會很多，但師生之間的關係，正如人的關係一樣，我覺得很重要的就是一種信任，能夠超越純粹你是他的班主任或學科老師，他願意在個人層面上的交流，你會和我說心事的，我亦很珍惜這個機會，叫做亦師亦友。
 
2.學生情緒問題愈見普遍，是否已成教育中的一大挑戰？

是否挑戰很難講，但肯定是需要我們注視的問題，因為時下學生都很忙，而且愛比較也是一個問題，比較太多一定不開心，我同你也比不到，沒有得比。

要比的話，跟自己比就好了，不要純粹在某些維度的比較，例如成績，要自我比較，首先時間上的比較，一年前如何？三個月之前怎樣？原來自己進步很大，這可以是一種比較。

3.現時小朋友的學業壓力都很沉重，不止小朋友，家長也很大壓力，身心靈教育對他們有多重要？周邊朋友都提到一個概念，希望很多父母贏在起跑線，我不敢說這件事，不想太高調就這是對還是錯，不過你起跑跑多久？下一個問題就問，短跑還是馬拉松呢？可以肯定超越馬拉松，如果從人生來說，人口將來壽命不敢說多少，節目都說120歲，這麼長跑，你就算現在贏了，那又如何呢？我自己看很多經驗，最重要培養自己興趣，興趣和專長相輔相成，你才能走得遠。
4.家長現時已運用身心靈教育來改善和小朋友的溝通及親子關係，這樣做對嗎？

這要退一步想，為何需要加強父母和子女溝通？這是因為溝通不是很理想？這是我推論的，時下父母很好，很有心，將最好的東西給予子女，希望在他們身上實現父母做到或者做不到的事情。

但小朋友不是AI機器人，他們有生命體，尤其在這個年代，小朋友有自己特別想法，沒分對錯，因此想溝通好，建議家長多聽子女想法，因此家長可學習一下子女的興趣，了解一下他們，小朋友其實有些期望可以很謙卑，就是想開心一點，如何做到，是當他們沒有85分，只有70分的時候，家長都可以給一個Like，這樣已行了。

 

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