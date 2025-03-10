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踩場大叔｜觀塘大叔踩場挑釁後生仔　追逐捉人不成反仆倒在地

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

觀塘大叔踩場挑釁後生仔，追逐捉人不成反仆倒在地。

【踩場大叔 / 觀塘 / 球場】大多數情況下，如要使用運動場地要事先預訂是人之常情吧？然而，近日有人在Facebook「On9 Memes 4.0」群組轉載影片，指有大叔未訂場卻疑想用球場，出言挑釁一群已Book場踢波的年輕人，質問「book咗場就你㗎？」

言語爭執後，大叔突然衝出想要捉住其中1名男生，結果不但未能追上反而摔倒在地，引來在場不少人都恥笑。

巴士大叔｜大叔不等太太先上巴士　反鬧車長開車舌戰乘客

踩場大叔｜挑釁正常訂場使用的少年

事發於觀塘秀茂坪曉明街遊樂場，樓主留言稱「據說，班靚仔book咗場（有場紙），阿叔踩場...口角...再加上自己撲倒」。

據影片可見，遊樂場內1名身著黃色外套的大叔正在與1群少年爭執，年輕人拿出手機展，相信是向其展示訂場記錄，表示「Book咗場」、「個場咪我哋㗎囉」、「去管理處問囉」，惟大叔挑釁道「book咗場就你㗎嗱？」，隨即被反嗆「book咗場唔係我哋唔通係你㗎？」。

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踩場大叔｜試圖搶手機追逐少年反撲倒

大叔見被反駁，步步緊逼要仔細查看訂場證明，「book咗咩時間攞來睇下」，而訂場證明恰恰說明這些青年在合規使用場地，此時阿叔突然伸手想要將紅衣男生的手機奪來，雙方肢體發生衝突，有人提醒大叔「喂！唔好搶嘢！唔好攞手機！」。

一邊倒黃衣男生見友人手機險被奪去，上前大聲要求大叔「唔好攞手機」，而大叔突然衝出想要捉住他，但男生反應迅速立刻跑開，大叔不但未能追上，更踉蹌種種撲倒在地，隨即現場傳來大笑聲。

相信大叔跌得相當疼痛，他摔倒後沉默了2秒才緩緩掙扎起身，半蹲許久才恍過來。

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踩場大叔｜網民批議論紛紛

此事引起網民熱議，紛紛斥責大叔是作繭自縛、自取其辱，「人哋book咗場就咪同啲小朋友拗啦，咁大個人一啲尊嚴都無」、「拳怕少壯仲要人多又自己理虧」、「做幾十年人做到咁樣嘅」、「諗起古惑仔」。

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