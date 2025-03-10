弊傢伙!我要去祓魔｜與本地Ginger Store推限量tee　兩款口號tee即日預訂【內附連結】

VIU TV播出的電視劇《弊傢伙﹗我要去祓魔》雖然於上星期完結，但成了不少人的話題作，在Instagram和Threads得到廣泛談論，而為了將話題延續，除了即將推出漫畫外，亦聯同本地tee品牌Ginger Store推出兩款限量tee。

這一次推出的兩款tee，其實早在劇集宣傳早期已經見強尼和其他演員穿上以作宣傳用途，至於為何待劇集完結少姍姍來遲，原因事出突然。

▲ 早前出席宣傳活動，各演員已率先穿上限量tee。

據品牌負責人表示劇組知道排丁期播映已經立即聯絡我們，但當時已經12月尾，我們立即著手叔計、打辨和造貨，趕到廠收爐前才貨給劇組在宣傳時穿著，奈何的是到廠開始正常運作時劇集就即將告終，於是到今天才正式接受預訂。

▲ 《弊傢伙﹗我要去祓魔》限量tee。

不過，留意的是今年零售市道疲弱，所以生產數量不多，大家可要要買趁手。

至於設計上為何不用劇集內的口號：「玄門正宗打壓異端」，原來在創作團隊於早期觀看劇照和MV時都有考慮過會成為大熱，但就是因為「唔想大家被洗腦」，於收起改為今日大家見到更是貼體和有趣的兩款圖案。

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查詢：9321 8016

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