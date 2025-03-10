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紅豆｜任達華龔慈恩現身戲院與觀眾共度三八婦女節　盧慧敏演技獲大讚

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撰文： 文體藝online

發布時間： 58 分鐘前

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任達華、龔慈恩及盧慧敏現身電影《紅豆》謝票場，與觀眾共度三八婦女。節

【任達華／龔慈恩／盧慧敏／鄧麗欣／紅豆】電影《紅豆》（Little Red Sweet）電影上映，影片講述現今女性於面對愛情、親情、事業的選擇，於是導演鄒穎聯同任達華龔慈欣盧慧敏趁「3‧8婦女節」到不同戲院與觀衆共度節日，導演鄒穎和龔慈欣向在場的女性問候了女神節快樂，亦向觀衆的支持表示了感謝。

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紅豆｜任達華：紅豆值得去向世界各地

《紅豆》除獲2024中美電影節「金天使獎」及2024倫敦東亞電影節閉幕電影等榮譽，還獲選入第28屆索諾瑪國際電影節。

鄒穎導演表示：「《紅豆》電影入選今屆索諾瑪國際電影節，在北美的觀眾都可以欣賞到充滿香港情懷的電影。」任達華亦表示：「我覺得紅豆沙應該去得更遠，去世界各地更多地，讓大家除了欣賞美食之外，更欣賞到這部充滿感情的電影。」

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有現場觀眾向於戲中飾演父親的任達華提問，為何在戲中對女兒（Stephy）如此大仇口？惹得龔慈欣笑言，「他是大男人，不是大仇口。」任達華則坦言，「潮州籍男仔好顧家庭，但是頗大男人，是傳統重男輕女，以前的家庭要工作，都希望屋企能有個男仔幫到家庭，所以辛苦媽媽了，並表示由於廿四小時不停工作，照顧家庭，（使）他們不懂用口說出愛意。」

紅豆｜盧慧敏演技獲觀衆大讚

盧慧敏（Amy Lo）昨日亦與導演結伴謝票，現場觀眾除了讚賞電影劇本好，亦大讚賞Amy將角色演繹得好，令觀眾留下美好印象。

任達華笑言，甚多觀眾看《紅豆》後，真的會想去吃紅豆沙，甜在心之餘，糖份也升高了，他說：「大家也應該將這顆甜放在心中，令人與人之間維繫得更好。」

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