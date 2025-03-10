Deliveroo撤出香港｜戶戶送平台運行至4.7日　部分資產售予Foodpanda

▲ 戶戶送（Deliveroo）宣布撤出香港市場。

【戶戶送 / Deliveroo / Foodpanda】戶戶送（Deliveroo）香港宣布，決定撤出香港市場，並將出售部分資產予Foodpanda以及結束其他業務，戶戶送香港平台將繼續運行至4月7日。

該公司指，香港市場特有的多項因素讓董事局考慮過多個策略性方案。但基於戶戶送對資本投放的嚴謹要求，董事局最後認為繼續於香港營運並不符合股東的最大利益。戶戶送香港已提名清盤人以最有效率的方式管理結束香港業務及其剩餘資產。

▲ 戶戶送撤出香港市場，續運行至4月7日，將出售部分資產予Foodpanda。（資料圖片）

Deliveroo撤出香港｜戶戶送：衷心感謝支持

而戶戶送香港透露，香港市場於2024年佔集團全球的總交易額5%，對國際市場（英國及愛爾蘭外）的總交易額有5個百分點的負面影響。香港市場經調整的未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利率（adjusted EBITDA）仍是負數。

戶戶送首席營運官Eric French表示：「我想藉此衷心感謝一路以來為香港戶戶送作出貢獻的員工、顧客、外送專員、餐廳及生活百貨合作夥伴。我們對過去9年能夠為那麼多顧客提供如此多的美味佳餚感到非常自豪。」

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