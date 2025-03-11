全國兩會｜設「購房資金通」納港區人大代表團聯名建議　便利內地人才來港置業

▲ 港區人大代表團將提出兩項聯名建議。

【全國兩會/高才置業/購房資金通】全國人大會議今日閉幕。港區人大代表團將提出兩項聯名建議，其中一項是原本由全國人大常委李慧琼提出的：設立「購房資金通」，有助便利內地人才來港置業。

高才置業｜資金專款專用 嚴格監管

建議獲30多名港區人大代表支持，倡參考金融市場「互聯互通」機制，實現兩地居民跨境置業。在資金閉環前提下，內地人才和香港居民以匯款方式直接用於購房。南向資金閉環在港購房，資金專款專用，購房登記注明內地資金來源並嚴格監管，售房資金回流內地防外流；北向資金則依據2024年出台的《港澳居民購買粵港澳大灣區內地城市房產結算支付便利化業務指引》，完成港澳居民在大灣區內地城市的購房。

▲ 全國人大常委李慧琼。

李慧琼早前撰文指，該機制既能在不衝擊外匯管理的情況下，滿足來港人才購房自住需求，確保資金不外流，又能增加離岸人民幣使用場景。

▲ 港區人大代表陳曉峰。

碳交易｜倡設香港碳交易發展中心

另一項轉為聯名建議的，則是由陳帆和陳曉峰提出的關於推動香港碳交易體系建設的建議。

陳曉峰提到，香港碳市場仍主要依賴於國際NGO的標準，缺乏本土或區域性更具權威與適應性的標準，難以形成香港乃至亞洲碳市場的「自有品牌」。為推動碳交易市場進一步發展，指定區域性碳核算方法及審計標準並與全球主流標準接軌必不可少。建議成立香港碳交易發展中心，構建一套兼具香港特色、國際視野且深度對接內地市場的碳交易體系。

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