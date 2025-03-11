全國兩會｜全國人大會議閉幕　習近平離場時駐足與梁振英、何厚鏵打招呼

▲ 習近平駐足與梁振英、何厚鏵打招呼。（有線新聞直播截圖）

【全國人大會議/習近平/梁振英/何厚鏵】全國人大會議今日下午閉幕，國家主席習近平離開會場時，突然駐足與全國政協副主席梁振英、何厚鏵打招呼。二人笑著點頭回應。

▲ 梁振英和何厚鏵早前陪同國務院副總理丁薛祥會見港區政協委員。

前年開幕會主動與李家超打招呼

在2023年，行政長官李家超首次列席全國人大開幕會時，習近平在離場時亦主動與李家超打招呼，李家超抱拳回應。

當時李家超說：「習主席的說話代表了關心和鼓勵。他這份關心和鼓勵更加激勵我要更努力不懈、做更多工作，為香港的經濟發展及民生推展大量實體工作，使香港成為一個更美好的家園。」

梁振英：港融入國家發展大局 不限於經貿

政府工作報告提及港澳要「深化國際交往合作，更好融入國家發展大局」，梁振英昨日在社交平台撰文指，要做好港澳融入國家發展大局工作，中央有關部委和內地省市也需有較強改革開放意識，要不斷消除兩地人流、物流、資金流和信息流的障礙。又說香港更好融入國家發展大局的工作並不局限於經貿活動，在「一國兩制」安排下，香港的文化藝術體育、教育等都大有條件在內地大顯身手。

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