廚餘再造｜譚仔轉化廚餘腩肉製潤唇膏蠟燭　大專生精神復康人士助製作

▲ 譚仔和三哥將用剩的腩肉，製作成潤唇膏、肥皂等產品。（譚仔國際圖片）

譚仔國際旗下的譚仔雲南米線和譚仔三哥米線，近日與香港專業教育學院（IVE）、知專設計學院（HKDI）和新生精神康復會合作，在中央廚房剩餘的腩肉提取豬油，製作成潤唇膏、肥皂和蠟燭。製作過程由精神復康人士和知專學院學生參與。

產品使用的豬油，來自譚仔和三哥中央廚房的剩餘腩肉，透過集團食品研發部和IVE食品科技及安全高級文憑的導師和學生合作研發的技術提取豬油，並將用剩的腩肉轉化為再生物料。新生精神康復會的精神復康人士亦有參與製作，包括調配量度、加熱溶解、灌注塑形，以至包裝入盒的整個產品製作過程。譚仔國際相信，不僅有助精神復康人士提升職場技能，亦能鼓勵復康人士積極生活。

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HKDI的視覺傳意設計及廣告設計高級文憑學生則負責產品和廣告設計，設計了「腩肉小天使」角色，介紹產品故事。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，計劃透過跨界別、跨學科創新合作，不僅為學生提供學以致用的機會，亦助精神復元人士提升職場技能，同時推動環保創新，將剩食重新賦予價值以減少廚餘，並提升大眾對身心靈健康的關注。譚仔國際表示，計劃是將把品牌的創新精神延伸至 ESG 範疇，培育年輕人推動綠色創新， 藉此表達對社區的關懷。

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