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全國兩會｜施榮懷：國家賦港新戰略定位　以香港所長貢獻國家所需

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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施榮懷(右)在全國政協十四屆三次會議第三場「委員通道」回應記者提問。(新華社圖片)

全國政協常委施榮懷指，香港的未來在於與國家同頻共振，如今國家賦予香港新的戰略定位，以香港所長貢獻國家所需，相信東方明珠一定更加璀璨，要繼續發揮獅子山精神、敢贏敢闖，為國家發展貢獻香港力量。

他說，

我們常說「食四方飯，做中國事」，香港與國家的命運與共，這不是一句空話。

施榮懷：香港國際金融、航運、貿易中心地位形成  得益於國家改革開放和發展

施榮懷今日（10日）在全國政協十四屆三次會議第三場「委員通道」回應記者提問表示，香港國際金融、航運、貿易中心地位的形成，得益於國家改革開放和發展進步，並在回歸後在香港實施「一國兩制」，為鞏固香港三個中心地位提供了制度保障。

他認為，「國際金融中心始終是香港響當當的金字招牌」，截至去年底，有1478間內地企業在港交所上市，市場總值佔總體逾80%、佔每日成交額近90%，反映香港金融市場對內地企業有強大吸引力，同時內地企業對香港金融市場的重要性。

航運方面，施榮懷說，香港是國家重要的對外窗口，隨著內地經濟發展，進出口量持續增加，香港成為世界重要的貨櫃碼頭和航運中心。他舉例指，去年香港港口處理了超過1300萬個標準集裝箱，其中四成的轉口貨物來自內地，六成的貨量以內地為目的港。

貿易方面，施榮懷指，香港作為舉世有名的自由貿易港，在全球貿易上有很多優勢，其家族亦是得益者，包括在國家改革開放後，為內地紡織企業進口紡織原料，同時將紡織產品經香港出口到全世界。

施榮懷又說，以往赴北京開會，朋友大多會問他是去「幾環」，而港珠澳大橋開通後，他與大灣區客戶聯繫，對方就大多會問他「上了大橋沒有」，充分反映香港在大灣區內「互聯互通」發展。

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