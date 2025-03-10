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天瑜醫療事故｜天瑜父要求重啟刑事檢控    或展開私人檢控

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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天瑜父親召記者會，要求重啟刑事檢控，亦考慮作出私人檢控。

【周天瑜 / 天瑜父親 / 橫紋肌肉瘤 / 陸偉雄】患腫瘤橫紋肌肉瘤、疑因醫療事故變成植物人的女童周天瑜去年3月逝世，終年8歲，父親在周天瑜死忌一周年召開記者會，要求重啟刑事檢控，亦會考慮作出私人檢控。

協助個案的大律師陸偉雄表示，直至去年10月去信警務處處長，始獲回覆交由港島區重案組，但今年1月22日調查完畢，並獲警方發信告知不作出起訴，感到失望及遺憾。

陸偉雄指調查整個過程當中，家屬及律師團隊均被蒙在鼓裏，「完全唔知道警方查咗咩，是否滴水不漏、鉅細無遺，定Hea住查」。如警方的調查方法不正確，調查報告讓律政司得出「不作起訴」的結果，律政司一般不會再調查，事件就仍有疑問未釐清。

天瑜醫療事故︱家屬指醫生篡改紀錄律政司不作刑事檢控　天瑜父誓言不會放棄為女兒伸冤

周天瑜父親召開記者會，要求重啟刑事檢控，亦會考慮作出私人檢控。（朱永倫攝）

天瑜醫療事故｜大律師：最少3個元素要釐清

陸偉雄指，法律不會有完整證據，需「睇推論、情節」。根據受害者約章有權取得調查和檢控資料，又指事件涉及不是一個人的事情，而是本港醫療制度有否問題，當案件愈嚴重，涉及公眾利益，就愈需要進行檢控。

就著事件涉事麻醉科醫生懷疑於8天後更改事故中的醫療紀錄，陸偉雄表示，目前調查仍是模稜兩可，需了解至少3個元素，包括「有無權改」、「改係啱定錯」、「是否懷不誠實意圖去改」，認為調查不盡完美。

周天瑜父親表示，就事件向特首、多個部門多次反映，但回覆避重就輕，「係唔係要上告中央呢？」他指自己患癌復發，目前腦中有3個腫瘤，或「好快見佢（天瑜）都唔知」，希望有生之年可以釐清事件，「打場仗，唔問輸贏、生死」，「同個女講遇到好多困難時，但爸爸無放棄過，迎難而上。」

律師團隊則表示，今次案件可涉及公職人員行為失當、妨礙司法公正、製造假文件等。如果當局不作刑事檢控，會考慮作出私人檢控，亦不排除向申訴專員公署投訴。

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