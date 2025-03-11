視后佘詩曼｜阿佘搭飛機被野生捕獲　全程只食呢樣維持好身段

▲ 佘詩曼搭飛機被野生捕獲，全程只食呢樣維持好身段。

【佘詩曼 / 視后 / 狀態】現年49歲的視后佘詩曼憑2023年熱播的無綫台慶劇《新聞女王》飾演「Man姐」一角人氣再急升，在內地亦圈粉無數。昨日（9日），有網民在小紅書發帖分享在飛機捕獲佘詩曼，更曝光她原相機下的驚人狀態。

佘詩曼身段｜阿佘22吋纖腰廿年如一 佘詩曼靠6招秘訣保凍齡體態

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視后佘詩曼｜佘詩曼搭飛機被野生捕獲

昨日有網民在飛機上捕獲佘詩曼，寫道：「激動！在機上偶遇TVB女王佘詩曼~佘詩曼的皮膚狀態真是好的驚人！非常白且透亮！飛機上保持身材的秘訣：1杯茶+1個哈根達斯冰淇淩 下機前只用香奈兒粉底簡單補了個妝~」。

圖片中，佘詩曼身著灰色休閒毛衣及倉庫，頭戴鴨舌帽；即使未做過多裝飾，依舊氣質極佳，皮膚白皙透亮，狀態極佳，不少網民看過圖片後大讃：「很會保養」、「頭髮髮質很好的感覺」、「好漂亮好漂亮」、「她真顯年輕」。

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