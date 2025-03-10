  • 25°C
香港時間：2025310日 (一) 16:33

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消息：法國大型飛機服務公司落戶機場、北都、珠海　設飛機部件處理及國際交易中心

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

消息指，法國一家大型飛機服務公司計劃在北部都會區、本港機場和珠海，設立飛機部件處理及國際交易中心。（資料圖片）

本港的創科和新型工業發展迎來好消息，消息指，法國一家大型飛機服務公司計劃在北部都會區、本港機場和珠海，設立飛機部件處理及國際交易中心，計劃料本月內公布，這是亞洲首個同類型的項目。

計劃料本月內公布  可創造數千個就業機會

為了吸引國際龍頭科企落戶香港，消息指，港府今次有破格的做法。首先，據了解，今次這家法國飛機服務公司在行內屬龍頭企業之一，今次落戶香港的計劃，料可創造數千個就業機會，由於要拆解飛機和部件處理，必須有足夠的土地以供營運，因此，港府將在北都預留一塊土地，予該公司營運有關業務。

標誌香港和珠海機場進一步合作

第二，計劃中的業務，除了北都，部分也會設於香港赤鱲角機場及珠海，這標誌着香港和珠海機場的進一步合作，有助提升粵港澳大灣區航空業的發展。香港機場管理局去年底已簽署協議，斥資約43億人民幣，購入珠海機場35%的股權，加強兩地機場的合作。

這家法國飛機服務公司落戶香港的計劃，除了把舊飛機拆解成部件進行交易及回收，也打算在港設立國際交易中心。消息指，飛機拆解將可帶動飛機維修、航空物流、航材交易等相關產業的發展，也可吸引亞洲以至全球航空公司及投資者。另外，由於相關業務需要高技術人才，該公司也會在港設培訓中心。

其實，財爺在上月的財政預算案中早有預告，指「計劃將本港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，其中香港機場管理局，已經與一間領先的海外專業航空服務公司簽署諒解備忘錄，探討在香港提供飛機拆解、零件回收及相關培訓等專業服務的可能性」。經民聯立法會議員林健鋒發言時曾提及，預算案推動香港成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，可真正幫到香港推向另一個新台階，令香港作為亞洲的飛機零部件中心，並強化航運中心地位。

據知丘應樺有份穿針引綫

據知，今次能成功拉攏此法國飛機服務公司來港，長期在航空界工作、曾任國泰港龍航空行政總裁的商務及經濟發展局局長丘應樺，有份穿針引綫，應記一功。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

機場離境稅｜10月1日起調高至200元　部份情況可豁免
20:06 2025/03/05
機場離境稅｜10月1日起調高至200元　部份情況可豁免
農曆新年｜機管局料今日有16萬人次經機場進出香港　農曆年期間客量增3成
11:39 2025/01/29
農曆新年｜機管局料今日有16萬人次經機場進出香港　農曆年期間客量增3成
機場三跑｜陳美寶：三跑系統運作良好順暢　啟德機場100周年將辦紀念活動
12:20 2025/02/01
機場三跑｜陳美寶：三跑系統運作良好順暢　啟德機場100周年將辦紀念活動
香港機場︱機場1月客運量達528萬人次　按年增27.8%
15:53 2025/02/24
香港機場︱機場1月客運量達528萬人次　按年增27.8%
財政預算案2025｜羅淑佩：機場離境稅與鄰近城市相若　最重要令旅客覺得物有所值
16:23 2025/02/28
財政預算案2025｜羅淑佩：機場離境稅與鄰近城市相若　最重要令旅客覺得物有所值

你可能感興趣

機場離境稅｜10月1日起調高至200元　部份情況可豁免
20:06 2025/03/05
機場離境稅｜10月1日起調高至200元　部份情況可豁免
農曆新年｜機管局料今日有16萬人次經機場進出香港　農曆年期間客量增3成
11:39 2025/01/29
農曆新年｜機管局料今日有16萬人次經機場進出香港　農曆年期間客量增3成
機場三跑｜陳美寶：三跑系統運作良好順暢　啟德機場100周年將辦紀念活動
12:20 2025/02/01
機場三跑｜陳美寶：三跑系統運作良好順暢　啟德機場100周年將辦紀念活動
大灣區航空 北部都會區 香港國際機場 機場 珠海 機場管理局 經民聯 林健鋒 航空 財政預算案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
急症室最長等候時間（03月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月10日 時間12:05）
消委會鑄鐵鍋推薦｜消委會測試7款鑄鐵鍋　邊3款最高分「港女煲」值得入手？【附完整名單】
消委會鑄鐵鍋推薦｜消委會測試7款鑄鐵鍋　邊3款最高分「港女煲」值得入手？【附完整名單】
拒婚真相｜拍拖10年育2歲女男友一直拒婚　港媽意外發現電話備份驚揭真相
拒婚真相｜拍拖10年育2歲女男友一直拒婚　港媽意外發現電話備份驚揭真相
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗