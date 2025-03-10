消息：法國大型飛機服務公司落戶機場、北都、珠海　設飛機部件處理及國際交易中心

▲ 消息指，法國一家大型飛機服務公司計劃在北部都會區、本港機場和珠海，設立飛機部件處理及國際交易中心。（資料圖片）

本港的創科和新型工業發展迎來好消息，消息指，法國一家大型飛機服務公司計劃在北部都會區、本港機場和珠海，設立飛機部件處理及國際交易中心，計劃料本月內公布，這是亞洲首個同類型的項目。

計劃料本月內公布 可創造數千個就業機會

為了吸引國際龍頭科企落戶香港，消息指，港府今次有破格的做法。首先，據了解，今次這家法國飛機服務公司在行內屬龍頭企業之一，今次落戶香港的計劃，料可創造數千個就業機會，由於要拆解飛機和部件處理，必須有足夠的土地以供營運，因此，港府將在北都預留一塊土地，予該公司營運有關業務。

標誌香港和珠海機場進一步合作

第二，計劃中的業務，除了北都，部分也會設於香港赤鱲角機場及珠海，這標誌着香港和珠海機場的進一步合作，有助提升粵港澳大灣區航空業的發展。香港機場管理局去年底已簽署協議，斥資約43億人民幣，購入珠海機場35%的股權，加強兩地機場的合作。

這家法國飛機服務公司落戶香港的計劃，除了把舊飛機拆解成部件進行交易及回收，也打算在港設立國際交易中心。消息指，飛機拆解將可帶動飛機維修、航空物流、航材交易等相關產業的發展，也可吸引亞洲以至全球航空公司及投資者。另外，由於相關業務需要高技術人才，該公司也會在港設培訓中心。

其實，財爺在上月的財政預算案中早有預告，指「計劃將本港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，其中香港機場管理局，已經與一間領先的海外專業航空服務公司簽署諒解備忘錄，探討在香港提供飛機拆解、零件回收及相關培訓等專業服務的可能性」。經民聯立法會議員林健鋒發言時曾提及，預算案推動香港成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，可真正幫到香港推向另一個新台階，令香港作為亞洲的飛機零部件中心，並強化航運中心地位。

據知丘應樺有份穿針引綫

據知，今次能成功拉攏此法國飛機服務公司來港，長期在航空界工作、曾任國泰港龍航空行政總裁的商務及經濟發展局局長丘應樺，有份穿針引綫，應記一功。

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