旅行攻略｜港人遊台做錯1事被拒登機　發文警世整入台證要留意

▲ 港人遊台做錯1事被拒登機，發文警世整入台證要留意。

【入台證/台灣旅行須知/台灣簽證】「各處鄉村各處例」，去旅行時要留意當地的入境要求，以免掃興而回！日前，有港人稱與家人去台灣旅行時被拒登機，原因是做錯1件事，最終需打道回府，大呼「好慘」。

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台灣旅行｜入台證填錯出生地

有港人以網名「whyeateveryday」在社交平台Threads發出「警世文」，透露與家人去台中旅行，最終掃興而回。

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台灣旅行｜即場重辦入台證不成功

樓主稱，該名家人在80年代曾去過台灣，但因時間相久遠，找不到記錄。即使嘗試當場注銷入台證，仍不成功，因系統需要數天時間才可以完成更新，該名家人唯有原路折返。樓主語重心長地提醒大眾：

幫屋企人整入台證時要留意佢響邊度出世啊！

▲ 港人稱與家人去台灣旅行時被拒登機，原因是被拒者的出生地問題，最終需打道回府，大呼「巧慘巧慘」。（《廉政風雲》劇照）

台灣旅行｜網民批樓主欠常識：申請入台證有寫明

網民對於樓主家人的遭遇感同情，「應該係真心以為父母都係香港出世所以冇填 」；但也有人指出對方欠缺基本常識，「上網申請入台證有寫明喎⋯⋯仲幾明顯，你skip（跳過）晒讀個part（部分）備註？」、「出國新手，okay嘅，經驗啫。但唔好下下警世啦，呢啲係常識黎…」

不過，有網民疑問應可辦落地簽證，有網民對此回應台灣「不可辦落地簽證」，但亦有人指是可行的，「我上次係機場重新整過張台證得喎，佢即刻批咗」、「好多年前試過一次入錯人哋個出生地（之前有去過台灣）地勤有幫手打去台灣嗰邊問，要台灣肯批准入境先出登機證畀我地，然後去到再做落地簽證，當時係得㗎喎！」

台灣旅行｜網民教路曾入台一次可如常申請

有網民亦提到，如果曾經入台，就可以常申請入台證，「就算係大陸出世但只要係『某一年』後用香港永久居民身份入境過台灣一次，之後都可以學似香港出世嘅咁申請台證。但呢個某一年唔係80年代，至於係邊年我唔記得咗」。

▲ 空姐列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由。

一家人出國旅遊要辦理很多手續，通過安檢和入境，以為可以順利登機？有空姐（Sandra Jeenie Kwon）在TikTok拍片分享，列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由，提醒乘客注意勿犯規。

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