日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水

▲ 日本海嘯恐襲港台網民執定逃難背包重13kg，必帶1件物資不怕斷水。《福島50死士》劇照

【日本地震/防災】日本預言漫畫《我所看見的未來》曾預言今年7月5日會發生大地震，並引發海嘯，香港及台灣地區會受到波及。香港天文台早前發表網誌，南海海槽地震機率上升至82％。一旦發生地震，可引發10米海嘯，6小時後便會抵港。面對預言和地震概率性預測，有網民分享自己重13公斤的逃難包，並列出物品存放於背囊的位置。

日本地震｜網民哂13kg逃難包裝備

該台灣網民於Facebook群組「日本預言：我所看見的未來（地震+海嘯+天災+火災+防災消息關注）」分享自己收拾的逃難包圖片，又表示背包重量為12.9kg，而物資大約可支撐24至36小時。以下為網民收拾的物資：

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外下袋 40X望遠鏡、KN95口罩、衛生紙、酒精濕紙巾、傘繩、備用鞋帶、備用背包束帶 外上袋 破窗器、溫度計、磨刀板、手動鍊鋸、備用13L防水袋、鏡子 中袋 偽裝布/圍巾、防水保暖毯、2L水袋、雨衣、備用防爆眼鏡、鈦摺疊焚火台、文具袋（原子筆、油漆筆、便利貼、防水便條紙、夾鏈袋、證件影本）藥袋（ 消炎藥、止痛藥、感冒藥、止瀉藥, 抗憂慮藥、心律藥、血壓藥） 大袋 13L防水袋（長袖衣、短袖衣、免洗內褲X6、羊毛襪）、帶枕睡墊、睡袋、天幕/地墊(200X210)、防水盒（行動電源, 充電頭, 充電線X2）、1L濾水瓶、太陽能板（充電線X2）、便當盒（防災收音機, 有線耳機）、刀袋（鈦貓鏟, 生存刀、工具鉗、精密鑷子）、餐具袋（餐具、鹽、味精、胡椒粉、備用打火機） 腰包 外袋：指北針、頭燈、緊急用濾水吸管 側袋：電火布、鐵釘、別針、水龍頭扳手、束線帶、燈塔燈、快乾毛巾 大袋：防割手套 左側 止血帶、醫療包（捲式紗布、三角巾、人工皮膚、棉花棒、酒精片、優碘片、外傷抗生素軟膏, 彈性繃帶、透氣膠布、膠布, 醫療剪刀） 右側 濾水瓶備用濾芯、凡士林棉花、UCO火柴火種, 打火機、鎂棒、打火折刀、吹火棒、550ml鈦水壺 水袋倉 雙北市地圖、桃園市地圖、背包雨衣 背帶 求生哨、手搖太陽能手電筒 背包束帶 防水漁夫帽

另外，他亦詳細列出逃難包物資存放的位置，右上方放生火工具及濾水器的備用濾芯；右下水壺袋放水壺，他估計該位置有一定的保溫功能；左上是插片式止血帶固定帶；左下是醫療包；下方正面是戰術腰包。他補充，單單使用Mole扣固定在背包上的話，背起來會搖晃，「所以用啲扣掛在背包束帶上加強，就會很穩定」。

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日本地震｜有人質疑逃難包過重 不便逃生

帖文引來大批網民留言，有人指13kg的逃難包太重，樓主則回應，距離男性逃難包負重上限的15kg，還差2kg。另外也有人指雖說不能超過該重量，但要將專家建議的物資放進去，基本上都會超重，樓主對此回覆「以能力範圍內來準備，不然背不動也沒用，反而害死自己」。

還有網民建議捨棄刀具和鏟，以騰出空間放食水，樓主表示雖然裝備還未可野外求生，不過都市裡的食用水並不難蒐集，物資「能不入山就不入山」，加上他也有準備濾水器，只要尋找到不過份骯髒的水源，過濾後再煮沸即可。

對於背囊防水性能方面，有人指一旦發生海嘯，使用防水漂流包會更好，樓主解釋防水漂流袋雖然可以防水，但間隔不實用，不方便拿取物資。

同場加映：香港海嘯10大網民最讚同避難所

日本預言漫畫《我所看見的未來》再次備受關注，漫畫中預言今年7月初日本將發生毀滅級大地震和海嘯，更有可能會波及香港和台灣！香港天文台日前發表網誌，指南海海槽地震機率上升至82%，可能引發10米海嘯，最快6小時後抵港。日前有港人於討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題發文，分析香港最安全的避難場所！

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