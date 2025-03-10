  • 20°C
香港時間：2025310日 (一) 21:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 戶戶送 結業潮 諾如病毒 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 戶戶送 結業潮 諾如病毒 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

日本海嘯恐襲港台網民執定逃難背包重13kg，必帶1件物資不怕斷水。《福島50死士》劇照

【日本地震/防災】日本預言漫畫《我所看見的未來》曾預言今年7月5日會發生大地震，並引發海嘯，香港及台灣地區會受到波及。香港天文台早前發表網誌，南海海槽地震機率上升至82％。一旦發生地震，可引發10米海嘯，6小時後便會抵港。面對預言和地震概率性預測，有網民分享自己重13公斤的逃難包，並列出物品存放於背囊的位置。

日本地震｜網民哂13kg逃難包裝備

該台灣網民於Facebook群組「日本預言：我所看見的未來（地震+海嘯+天災+火災+防災消息關注）」分享自己收拾的逃難包圖片，又表示背包重量為12.9kg，而物資大約可支撐24至36小時。以下為網民收拾的物資：

點擊圖片放大
+4
+3
外下袋40X望遠鏡、KN95口罩、衛生紙、酒精濕紙巾、傘繩、備用鞋帶、備用背包束帶
外上袋破窗器、溫度計、磨刀板、手動鍊鋸、備用13L防水袋、鏡子
中袋偽裝布/圍巾、防水保暖毯、2L水袋、雨衣、備用防爆眼鏡、鈦摺疊焚火台、文具袋（原子筆、油漆筆、便利貼、防水便條紙、夾鏈袋、證件影本）藥袋（ 消炎藥、止痛藥、感冒藥、止瀉藥, 抗憂慮藥、心律藥、血壓藥）
大袋13L防水袋（長袖衣、短袖衣、免洗內褲X6、羊毛襪）、帶枕睡墊、睡袋、天幕/地墊(200X210)、防水盒（行動電源, 充電頭, 充電線X2）、1L濾水瓶、太陽能板（充電線X2）、便當盒（防災收音機, 有線耳機）、刀袋（鈦貓鏟, 生存刀、工具鉗、精密鑷子）、餐具袋（餐具、鹽、味精、胡椒粉、備用打火機）
腰包

外袋：指北針、頭燈、緊急用濾水吸管

側袋：電火布、鐵釘、別針、水龍頭扳手、束線帶、燈塔燈、快乾毛巾

大袋：防割手套

左側止血帶、醫療包（捲式紗布、三角巾、人工皮膚、棉花棒、酒精片、優碘片、外傷抗生素軟膏, 彈性繃帶、透氣膠布、膠布, 醫療剪刀）
右側濾水瓶備用濾芯、凡士林棉花、UCO火柴火種, 打火機、鎂棒、打火折刀、吹火棒、550ml鈦水壺
水袋倉雙北市地圖、桃園市地圖、背包雨衣
背帶求生哨、手搖太陽能手電筒
背包束帶防水漁夫帽

另外，他亦詳細列出逃難包物資存放的位置，右上方放生火工具及濾水器的備用濾芯；右下水壺袋放水壺，他估計該位置有一定的保溫功能；左上是插片式止血帶固定帶；左下是醫療包；下方正面是戰術腰包。他補充，單單使用Mole扣固定在背包上的話，背起來會搖晃，「所以用啲扣掛在背包束帶上加強，就會很穩定」。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生死教育｜幼稚園老師轉職禮儀師陪起跑變送終　難忘幼兒喪禮父母感人道別：感謝你來過

日本地震｜有人質疑逃難包過重 不便逃生

帖文引來大批網民留言，有人指13kg的逃難包太重，樓主則回應，距離男性逃難包負重上限的15kg，還差2kg。另外也有人指雖說不能超過該重量，但要將專家建議的物資放進去，基本上都會超重，樓主對此回覆「以能力範圍內來準備，不然背不動也沒用，反而害死自己」。

還有網民建議捨棄刀具和鏟，以騰出空間放食水，樓主表示雖然裝備還未可野外求生，不過都市裡的食用水並不難蒐集，物資「能不入山就不入山」，加上他也有準備濾水器，只要尋找到不過份骯髒的水源，過濾後再煮沸即可。

對於背囊防水性能方面，有人指一旦發生海嘯，使用防水漂流包會更好，樓主解釋防水漂流袋雖然可以防水，但間隔不實用，不方便拿取物資。

同場加映：香港海嘯10大網民最讚同避難所

日本預言漫畫《我所看見的未來》再次備受關注，漫畫中預言今年7月初日本將發生毀滅級大地震和海嘯，更有可能會波及香港和台灣！香港天文台日前發表網誌，指南海海槽地震機率上升至82%，可能引發10米海嘯，最快6小時後抵港。日前有港人於討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題發文，分析香港最安全的避難場所！

點擊圖片放大
+9
+8

延伸閱讀：

日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到

日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要

更多相關報道：

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？

2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕

日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

世界末日預言｜科學家牛頓預言2060年世界末日　疫情戰爭後邪惡國家毀滅全球將重置
19:26 2025/02/18
世界末日預言｜科學家牛頓預言2060年世界末日　疫情戰爭後邪惡國家毀滅全球將重置
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
今日 13:16
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
17:53 2025/02/24
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
20:01 2025/02/26
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
19:34 2025/03/05
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
14:18 2025/03/07
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！

你可能感興趣

世界末日預言｜科學家牛頓預言2060年世界末日　疫情戰爭後邪惡國家毀滅全球將重置
19:26 2025/02/18
世界末日預言｜科學家牛頓預言2060年世界末日　疫情戰爭後邪惡國家毀滅全球將重置
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
今日 13:16
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
17:53 2025/02/24
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
網絡熱話 地震 台灣 天文台 Facebook群組 Facebook

最高瀏覽

日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
移居英國｜移英港男大呻想回流香港　力數2大問題：好絕望
移居英國｜移英港男大呻想回流香港　力數2大問題：好絕望
急症室最長等候時間（03月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月10日 時間16:05）