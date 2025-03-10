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太空油禍害丨13歲少女疑輕鐵內吸食太空油被捕　醫生解構新興毒品7大禍害：極速上癮可致窒息

醫生診症室

撰文： 容惠玲

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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【新興毒品／太空油／吸毒／天水圍】天水圍一名13歲少女上周四晚（6日）疑在輕鐵內懷疑吸食新興毒品「太空油」，致神情呆滯兼腳步浮浮，更在步出車廂後跌倒。有關片段流出後，即廣泛引起社會關注，警方事後亦於天瑞商場找到該少女，並以涉嫌「藏有危險藥物」將她拘捕。有精神科醫生便提醒大眾「太空油」本身是一種鎮靜及麻醉藥，一旦濫用可對身體造成嚴重危害，如窒息或呼吸衰竭。

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太空油禍害丨天水圍13歲少女吸食「太空油」被捕 

根據網上早前流傳一段長約29秒的短片，一名身穿杏色長袖衫的少女於輕鐵車廂內的座位上，手上正拿著疑似電子煙的物體吸食，期間神情呆滯，而當輕鐵到站時，她起身步向車門時已腳步浮浮，需扶著扶手才能緩慢地走出車門。而從另一張網上照片可見，少女離開車廂後不久便在月台上失去平衡跌倒。除此之外，網民亦上載了另一條杏衫少女在商場外失平衡，並向前仆倒的片段。

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由於接獲多名市民報案，警方於是當晚派員往附近搜查，並最終於天瑞商場外發現該名13歲少女，由於從她身上搜出一支電子煙及一個懷疑含有太空油的煙彈，遂以涉嫌「藏有危險藥物」將她拘捕。

太空油禍害丨「太空油」屬鎮靜及麻醉藥

精神科專科醫生傅子健受訪時指出，「太空油」是指含有依托咪酯（Etomidate）的煙油，通常會透過電子煙產品吸食。依托咪酯本身是一種鎮靜及麻醉藥，通常會於插喉或照氣管鏡時使用。其作用在於輕度麻醉，旨在讓病人在接受治療時，能輕度麻醉之餘，還可以跟醫生溝通和配合指示。

太空油禍害丨「太空油」容易上癮  對身體7大危害

傅子健表示濫用依託咪酯除了容易上癮，亦可能對身體健康造成多方面的嚴重危害，嚴重時可能引發窒息或呼吸衰竭:

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  • 抑制腦幹的呼吸中樞
  • 呼吸頻率減慢
  • 血氧飽和度下降
  • 可能引發窒息及呼吸衰竭
  • 心血管系統紊亂
  • 抑制交感神經活性，導致血壓驟降
  • 誘發室性早搏、心動過緩甚至心臟驟停

傅子健長期濫用「太空油」人士除了可能導致生理依賴，突然停藥時出現焦慮、震顫、失眠等戒斷症狀，亦會帶來內分泌系統損害：長期抑制腎上腺皮質功能，可能抑壓腎上腺皮質功能，免疫功能下降，感染風險增加；低血糖、電解質紊亂；慢性疲勞、應激能力減弱；導致皮膚色素沉著、體重減輕；低血壓、低鈉血症；慢性疲勞、消化功能紊亂。

太空油禍害丨「太空油」為非法毒品 

根據政府資料，「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食。「太空油」沒有標準成分，但主要成分通常為一種名叫依托咪酯，按法例須醫生處方的麻醉劑。依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第1部毒藥，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪，可判監禁。濫用「太空油」會損害健康及導致成癮，亦會吸引濫用者嘗試使用其他毒品。因此，吸食「太空油」如同吸毒。

在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，則最高可被判監禁七年及罰款100萬元。

政府亦於2025年2月14日已將「太空油」重新命名為「太空油毒品」，以明確告知公眾其作為毒品的毒性和禍害，又提醒大眾「太空油毒品」會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。

太空油禍害丨「太空油」危險性

根據青年協會禁毒資料，可見「太空油」對身體有極大危險性，包括:

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