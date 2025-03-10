餐廳優惠｜萬麗咖啡室即將閉門重裝現設優惠 75折嘆焗龍蝦+和牛+雪蟹腳+麵包蟹
休閒消費
撰文： 精明媽咪
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
萬麗咖啡室將會喺2025年中進行全面裝修，年尾便會以全新面貌重新開張！臨別在即，餐廳推廣自助餐優惠，只要於網上訂位便可享有75折，優惠由即日起至4月30日！
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餐廳自助餐的選擇豐富，有一些特別的菜式不可錯過，包括意式生和牛薄片、清湯和牛牛腩、香烤和牛牛肩扒及大蝦、無限量供應新鮮蒸焗龍蝦、龍蝦喇沙、辣酒煮螺、魚肉碗仔仿翅等等。
由即日起到萬麗咖啡室的網上訂購便有折扣優惠，立即按此細閱！
自助午餐
|網上商店 75 折優惠（星期一至四）
|網上商店 75 折優惠（星期五至日及 公眾假期）
|成人
|HK$414.8
|港幣$ 457.3
|3-11 歲小童
|HK$244.8
|港幣$ 270.3
自助晚餐
|網上商店 75 折優惠（星期一至四）
|網上商店 75 折優惠（星期五至日及 公眾假期）
|成人
|HK$686.8
|港幣$ 720.8
|3-11 歲小童
|HK$414.8
|港幣$ 423.3
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