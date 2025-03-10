餐廳優惠｜萬麗咖啡室即將閉門重裝現設優惠　75折嘆焗龍蝦+和牛+雪蟹腳+麵包蟹

▲ 萬麗咖啡室推廣自助餐優惠，只要於網上訂位更可享有75折優惠！

萬麗咖啡室將會喺2025年中進行全面裝修，年尾便會以全新面貌重新開張！臨別在即，餐廳推廣自助餐優惠，只要於網上訂位便可享有75折，優惠由即日起至4月30日！

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餐廳自助餐的選擇豐富，有一些特別的菜式不可錯過，包括意式生和牛薄片、清湯和牛牛腩、香烤和牛牛肩扒及大蝦、無限量供應新鮮蒸焗龍蝦、龍蝦喇沙、辣酒煮螺、魚肉碗仔仿翅等等。

由即日起到萬麗咖啡室的網上訂購便有折扣優惠，立即按此細閱！

自助午餐

網上商店 75 折優惠（星期一至四） 網上商店 75 折優惠（星期五至日及 公眾假期） 成人 HK$414.8 港幣$ 457.3 3-11 歲小童 HK$244.8 港幣$ 270.3

自助晚餐

網上商店 75 折優惠（星期一至四） 網上商店 75 折優惠（星期五至日及 公眾假期） 成人 HK$686.8 港幣$ 720.8 3-11 歲小童 HK$414.8 港幣$ 423.3

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