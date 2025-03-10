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餐廳優惠｜萬麗咖啡室即將閉門重裝現設優惠　75折嘆焗龍蝦+和牛+雪蟹腳+麵包蟹

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

萬麗咖啡室推廣自助餐優惠，只要於網上訂位更可享有75折優惠！

萬麗咖啡室將會喺2025年中進行全面裝修，年尾便會以全新面貌重新開張！臨別在即，餐廳推廣自助餐優惠，只要於網上訂位便可享有75折，優惠由即日起至4月30日！

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

餐廳自助餐的選擇豐富，有一些特別的菜式不可錯過，包括意式生和牛薄片、清湯和牛牛腩、香烤和牛牛肩扒及大蝦、無限量供應新鮮蒸焗龍蝦、龍蝦喇沙、辣酒煮螺、魚肉碗仔仿翅等等。

由即日起到萬麗咖啡室的網上訂購便有折扣優惠，立即按此細閱

自助午餐

 網上商店 75 折優惠（星期一至四）網上商店 75 折優惠（星期五至日及 公眾假期）
成人HK$414.8港幣$ 457.3
3-11 歲小童HK$244.8港幣$ 270.3

自助晚餐

 網上商店 75 折優惠（星期一至四）網上商店 75 折優惠（星期五至日及 公眾假期）
成人HK$686.8港幣$ 720.8
3-11 歲小童HK$414.8港幣$ 423.3

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