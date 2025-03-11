銀行職員識破騙局 助市民免受損失 368從業員獲嘉許

「喂，媽咪，我係你個仔呀！我喺警署需要14萬元保釋金！」、「呢度係入境處，你涉嫌洗黑錢案件，需要配合調查...」、「你的銀行戶口被盜用，需要立即凍結賬戶...」這些電話，大家或許都曾接過。若一時不察，隨時失去畢生積蓄。幸好，香港有一群盡忠職守的銀行前線人員，憑著專業警覺，成功識破騙徒伎倆，避免客戶蒙受損失。

過去一年，這些銀行前線人員協助識破了不少令人驚心的騙案：有長者被騙子哄騙要匯款「救援」親人、有客戶突然要求取消總值350萬元的定期存款打算投資「高回報」項目、有人被游說投資「外幣」而要提取20萬元債券，更有人險些被騙至海外。這些案件背後，都是銀行職員堅持查證、熱心勸阻的成功故事。



去年攔截425宗騙案 18銀行獲企業獎



為表揚銀行業界在防騙工作上的卓越貢獻，警務處早前（3月6日）舉行「2025傑出銀行員工嘉許典禮」。今年共有18間銀行獲頒企業獎項，9位表現傑出的銀行員工獲得「傑出銀行員工大獎」（見另文）。另有368位協助警方識別及勸阻425宗騙案的銀行員工獲頒發嘉許證書，肯定他們在2024年的防騙貢獻。

出席典禮的主禮嘉賓包括警務處處長蕭澤頤、警務處副處長（行動）周一鳴、刑事及保安處處長葉雲龍、助理處長（刑事）鍾詠敏、香港金融管理局助理總裁陳景宏，以及香港銀行公會代表胡穎泉。



得獎銀行顯身手 科技結合專業判斷

▲ （左起）眾安銀行金融犯罪合規部主管張曉暉、中國銀行防欺詐管理處防欺詐經理蔡家碧、中國工商銀行（亞洲）高級業務總監兼防範金融犯罪部主管麥永賢。

在防騙科技應用方面表現突出的中國銀行，今年榮獲「合規科技應用大獎」。該行防欺詐管理處防欺詐經理蔡家碧分享了一個令人動容的成功案例：「記得有位長者來分行，聲稱要將積蓄轉給『外孫』代為管理日常支出，原因是自己年事已高、身體轉差。我們的同事憑著敏銳直覺察覺異樣，立即聯絡客戶身在海外的子女核實，最終揭破騙局。這過程中，前線同事既要巧妙應付客戶的急切要求，又要想方設法拖延騙徒，考驗著每一分鐘的應變智慧。」

數碼時代的騙案手法層出不窮，但眾安銀行憑藉創新的防騙技術，一舉奪得「實時監測大獎」及「卓越可疑交易舉報個案大獎」。該行金融犯罪合規部主管張曉暉道出箇中關鍵：「我們建立的實時監控系統不只是冰冷的數據分析，而是結合了IP位址、登入時間等多維度的智能防護網。」說到動力所在，他強調無論金額多寡，每個數字背後都是一個家庭的故事，特別是長者的積蓄，都是他們一生的心血。「正是這份使命感，推動我們的團隊永不停步。」

科技創新與專業經驗的完美結合，讓中國工商銀行（亞洲）同時摘下「合規科技應用大獎」及「反洗黑錢卓越表現大獎」兩項殊榮。該行高級業務總監兼防範金融犯罪部主管麥永賢分享了他們的經驗說：「騙徒總有跡可循，例如開戶後急於更改聯絡資料、試探性地進行小額轉帳等。」談到成效，他透露該行於2024年，成功協助近百名客戶避開騙局。「雖然暫時凍結可疑戶口可能會惹來客戶投訴，但實際投訴率低於1%。」



騙案數字放緩 防騙教育見成效

▲ 警務處處長蕭澤頤表示，打擊社會歪風絕非警方一己之力可以完成，必須依靠社會各界攜手合作。

警務處處長蕭澤頤在典禮上指出，雖然2024年香港錄得44,480宗騙案，較2023年上升11.7%，但升幅已較前兩年的40%明顯放緩。他特別提到，去年的騙案損失金額輕微下跌3,000萬港元，反映警方與各持份者近年推行的防騙措施已見成效。

自2017年反詐騙協調中心成立以來，警方與銀行界的合作成果豐碩。截至2024年底，成功攔阻1,340宗騙案，拘捕818人，並截回超過140億港元贓款。蕭澤頤強調，騙案不僅造成金錢損失，更會對受害者造成難以癒合的心理創傷，因此社會各界必須齊心協力，從源頭預防騙案。

蕭澤頤特別提到，2024年詐騙案升幅主要源於年初出現的「假冒客服電話騙案」新手法，全年共錄得5,575宗，遠超整體騙案4,656宗的升幅。針對此類新型騙案，警方從去年七月起加強執法和針對性宣傳教育，使案件數字從七月份單月超過1,100宗的高峰，降至第四季每月平均500多宗。

蕭澤頤強調，騙案受害者除了面臨金錢損失，更要承受難以言喻的心理創傷和壓力。部分受害學生更被騙至海外，甚至有受害者被騙拍攝不雅影片，再被要脅勒索更多金錢。他指出，打擊這些歪風絕非警方一己之力可以完成，必須依靠社會各界攜手合作。

▲ 典禮除頒發獎項予多家獲獎銀行代表外，更邀得部分獎項得主分享箇中經驗，促進業界交流。

創新措施齊推進 警銀合作更緊密



過去一年，警方與銀行業界推出多項重點防騙措施。其中「可疑帳號警示」已擴展至網絡銀行、櫃位及自動櫃員機等主要轉帳渠道，全年發出超過60萬次風險提示。「騙案預警」計劃更成功阻止超過1.99億港元損失，並已推展至28間零售銀行，成功勸阻超過3,000宗進行中的騙案。

警方與銀行業界的合作進一步深化，通過財富情報交換平台處理超過580份情報報告。另外，由警方與海關組成的聯合財富情報組在2024年接獲創紀錄的147,000份可疑交易報告，當中超過9成來自銀行和持牌支付工具服務商。報告的內容質素和複雜程度均有顯著提升，協助警方成功打擊多個洗黑錢犯罪集團。

今年的典禮新增多個獎項類別，包括「反洗黑錢卓越表現大獎」、「卓越可疑交易舉報個案大獎」、「實時監測大獎」、「打擊傀儡戶口卓越表現獎」等，以表揚銀行在不同範疇的防騙貢獻。特別值得一提的是，為配合數字銀行發展，今年特別新增「防騙卓越成就獎（數字銀行組別）」，以鼓勵數字銀行在防騙工作方面與時並進。

蕭澤頤特別感謝金融管理局和銀行業界在預防大學生受騙方面的貢獻，包括多次親身走進校園進行防騙教育。他期望未來能與銀行業界制定更多創新措施，透過警銀合作建立更強大的防騙防線，共同維護香港市民財產安全和國際金融中心的聲譽。

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如果想獲得更多有關防騙資訊，記得留意「反詐騙協調中心」網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

（特約）