贖夢｜張家輝堂弟係上位動作演員　有骨氣不想叨光成名前沒四圍講

▲ 張家輝執導新作《贖夢》，首次與堂兄弟張文傑大銀幕合作。

【張家輝／張文傑 / 贖夢】張家輝執導的新作《贖夢》即將上映，家輝飾演的蔡辛強在地鐡車廂中熟睡的照片，近日更於網上流傳引來迴響成熱話。

於戲飾演張家輝好友阿痴的李凱賢（Brian），在角色上無論造型和演技方面也迎來一次破格演出。

戲中的他是蔡辛強人生中的關鍵人物，對Brian來說絕對是次大挑戰，他十分感謝張家輝給予這難得的演出機會並表示：「其實跟家輝哥很有緣份，我第一次與家輝哥合作是《大追捕》，今次還可以被選中演出他執導的作品，加上角色是自己從未試過和有不少戲份發揮，所以我份外感恩。」

Brian又補充，為配合角色由善良到猙獰的情緒演變花了不少思，這亦是他第一次為角色剃光頭演戲，他形容稱：「有時補妝時望見自己猙獰面目，也感到驚嚇，稱非常期待觀眾的反應。」

贖夢｜陳法拉為張家輝瘋癲到底 帶病高樓企跳街頭赤腳狂奔零怨言

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

贖夢｜許恩怡一鏡頭蕩鞦韆7個鐘

至於演文醫生（劉俊謙飾）的其中一位病人的許恩怡（Natalie）表示，最初再拍攝一場自己在血池上盪著鞦韆與滿臉披血的巨頭BB對峙的戲碼中，大頭小手的巨B讓她覺得很可愛，但其拍攝過程讓她越拍越心寒。

Natalie坦言：「我在血池上盪著鞦韆以為很輕鬆寫意，但在導演引導下，最後跟巨B對峙，不但要聲嘶力歇，還要抱著要殺死牠的心情，像來一場決鬥，不停來來回回的拍了6、7個鐘，由最初覺得牠很可愛，到最後很憎恨，過程感受很迫真，尤其看見牠滿臉披血模樣，很恐怖、不安。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

贖夢｜張家輝携堂弟張文傑合作出演

另一位特別演出的是，首次與堂兄張家輝合作演出的張文傑，儘管他這次只是參演小角色，但首次參演堂兄張家輝的作品，讓他興奮又樂在其中。不過，他表示在現場拍攝時也敢打擾導演，只管演出自己所演的沉默角色，一次難得的合作。

張文傑曾在訪問中透露，張家輝是他的堂哥，但不敢叨光，表示：「我哋家族好大，我哋唔算好熟，真係唔算好熟，只係最近呢幾年我做咗電影行業，見到面傾返偈，大家Friend返少少，以前都唔算好熟。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

贖夢｜張家輝笑言不會重返歌壇發展 得知劉俊謙想做導演力勸：唔好咁傻

贖夢丨張家輝奪英國Grimmfest電影節最佳導演 唯一華語片代表為港爭光

九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑分享女友視覺請食宵夜片 騷肌整三文治令粉絲失控

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】