  • 24°C
香港時間：2025311日 (二) 16:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE2025｜4月1日筆試開考　考評局提醒考生忍手在試場不要做此事

港聞

發布時間： 22 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

DSE筆試將在4月1日開考。

文憑試將在4月1日開考，考評局發表網誌，提醒考生留意考試規則和安排。多年來經常有考生開考前在試場「打卡」拍照，考評局提醒考生要「忍手！忍手！忍手！」，切勿在試場攝影、錄影或錄音，以及拍攝或帶走電腦條碼貼紙。

今年文憑試的所有一般禮堂試場，將會使用第二代公開考試支援系統（PESS2），考評局提醒考生應考前，應該在電話先安裝「報到易」應用程式，考試當日應在「檢查個人物品」宣布完畢前，在程式自行簽到，之後按照試場主任指示，關掉手提電話和其他電子器材，並確保所有電子器材已關閉所有響鬧功能、定時自動重啟功能和「隨顯螢幕功能」（Always On Display）。

若考試期間被發現未有關掉電子器材，有關科目成績會被扣分甚至降級。

DSE 2025｜英文科口試3.11開考　考評局提醒考試貼士：小組討論勿「照稿讀」

點擊圖片放大
+3
+2

過往多年經常有學生開考前在試場「打卡」拍照，甚至上載拍攝到電腦條碼的照片到社交網站。考評局在網誌稱，「雖然你可能想記錄開考一刻作為留念，但謹記考生不可於試場內攝影、錄音或錄影，也不可拍攝或帶走剩餘的電腦條碼（Barcode）貼紙。違規者會被扣分。」若公開有關照片、錄影或錄音，科目成績更會被降級。

考評局又提醒考生，應考當日要攜帶准考證和身分證的正本，以供點名，應考期間使用的計算機需要人有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」的標籤，若機身上的標籤已褪色，考生可在本周五（14日）的下午2至5時到灣仔修頓中心的考評局辦事處加印標籤。考評局提醒，考試期間要貼上電腦條碼貼紙，以及在答題簿填寫正確試題編號。

考評局提醒文憑試考生，切勿在試場拍照、錄影或錄音。（資料圖片）

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

DSE2025｜考評局公布5.5萬人報考DSE　576人報考8科挑戰成為「超級狀元」
18:08 2025/01/21
DSE2025｜考評局公布5.5萬人報考DSE　576人報考8科挑戰成為「超級狀元」
DSE2025｜文憑試准考證今起派發　HKDSE App新版本增設「自修生專區」
14:08 2025/02/18
DSE2025｜文憑試准考證今起派發　HKDSE App新版本增設「自修生專區」

你可能感興趣

DSE2025｜考評局公布5.5萬人報考DSE　576人報考8科挑戰成為「超級狀元」
18:08 2025/01/21
DSE2025｜考評局公布5.5萬人報考DSE　576人報考8科挑戰成為「超級狀元」
DSE2025｜文憑試准考證今起派發　HKDSE App新版本增設「自修生專區」
14:08 2025/02/18
DSE2025｜文憑試准考證今起派發　HKDSE App新版本增設「自修生專區」
DSE 考評局‎ 中小學教育 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」