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DSE2025｜4月1日筆試開考　考評局提醒考生忍手試場內勿打卡

港聞

發布時間： 2 小時前

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考評局提醒文憑試考生，切勿在試場拍照、錄影或錄音。（資料圖片）

文憑試將在4月1日開考，考評局發表網誌，提醒考生留意考試規則和安排。多年來經常有考生開考前在試場「打卡」拍照，考評局提醒考生要「忍手！忍手！忍手！」，切勿在試場攝影、錄影或錄音，以及拍攝或帶走電腦條碼貼紙。

今年文憑試的所有一般禮堂試場，將會使用第二代公開考試支援系統（PESS2），考評局提醒考生應考前，應該在電話先安裝「報到易」應用程式，考試當日應在「檢查個人物品」宣布完畢前，在程式自行簽到，之後按照試場主任指示，關掉手提電話和其他電子器材，並確保所有電子器材已關閉所有響鬧功能、定時自動重啟功能和「隨顯螢幕功能」（Always On Display）。若考試期間被發現未有關掉電子器材，有關科目成績會被扣分甚至降級。

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過往多年經常有學生開考前在試場「打卡」拍照，甚至上載拍攝到電腦條碼的照片到社交網站。考評局在網誌稱，「雖然你可能想記錄開考一刻作為留念，但謹記考生不可於試場內攝影、錄音或錄影，也不可拍攝或帶走剩餘的電腦條碼（Barcode）貼紙。違規者會被扣分。」若公開有關照片、錄影或錄音，科目成績更會被降級。

考評局又提醒考生，應考當日要攜帶准考證和身分證的正本，以供點名，應考期間使用的計算機需要人有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」的標籤，若機身上的標籤已褪色，考生可在本周五（14日）的下午2至5時到灣仔修頓中心的考評局辦事處加印標籤。考評局提醒，考試期間要貼上電腦條碼貼紙，以及在答題簿填寫正確試題編號。

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