青年創意｜1800中學生組公司搞市集　奪冠遊戲打破長幼代溝

▲ 青年創業體驗計劃「創意市集」（JA HK）

超過1,800名中學生組成75間公司，出售自家設計創意產品，讓市民關注社會共融、愛護動物、環保等訊息。冠軍產品是一款潮語遊戲，學生期望在玩樂中打破長者與青年的代溝。

▲ 青年創業體驗計劃「創意市集」（JA HK）

非牟利機構青年成就香港部（JA HK）主辦的HSBC x JA 青年創業體驗計劃「創意市集」，於3月8至9日在啟德零售館舉行。學生在滙豐及義務商界「業務顧問」指導下撰寫業務計劃、籌集資金、生產及營銷產品，並學習財務管理，體驗首次創業。

得到最佳商品冠軍的是天主教郭得勝中學，產品以現代和舊時潮語作為題材，設計了4款不同潮語的文件夾，還有提供多人語言交流的咭牌遊戲「潮sup!」，讓不同年代的人可以透過遊戲交流溝通，拉近兩代人的關係。

▲ 青年創業體驗計劃「創意市集」（JA HK）

該組學生張麗瑩表示，去年參加義工活動，有長者說當開始不太知道社會流行甚麼，不知道年輕人喜歡甚麼，便是老了，她說：「每個人最後都會成為老友記，所以想到會不會可以解決這個問題，讓老友記都懂得年輕人的潮語，大家便可以很舒服地交流。」他們曾到老人院和長者一同玩「潮sup!」，發現長者也可以很「精靈」，「有老友記學到EMO等潮語，還可以即場運用。」

保良局李城璧中學將「狼人殺」和「層層疊」結合成卡牌遊戲，讓大家認識社會的歧視問題。「我們學生平時感受到最主要是種族歧視，例如有少數族裔轉校過來，可能會遭到本地學生挑擠，因為對他們有刻板印象，我們想找一個方法解決這個問題。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其他學生的作品亦聚焦不同議題，天主教母佑會蕭明中學就以積木遊戲，從遊戲中了解社會上虐待動物的情況。啓新書院製作紙牌遊戲，幫助玩家學習菲律賓和印尼的官方語言他加祿語和印尼語，加強他們與外傭的聯繫。國際基督教優質音樂中學暨小學設計的派對遊戲，融入了「非暴力溝通」的元素，學習有效的溝通表達模式。港島中學則以「大富翁」的玩法，融入股票元素，讓玩家學習財富管理技巧。

創意市集在上周六日於啟德零售館舉行，總營業額更突破53萬元。學生產品亦在HSBC X JA 青年創業體驗計劃網頁上展示及售賣。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】