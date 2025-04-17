親子旅遊｜解開搭飛機冷氣超凍3大原因　機艙低溫乘客怕凍可以咁樣做

【親子旅遊/機艙空調/機艙低溫】相信乘搭過飛機的人都會發現，機艙的空調調得很低，感覺「凍到震」，其實有3大原因驅使機艙必須保持低溫，否則有機會危及乘客與機組人員的健康與安全！

機艙溫度通常調節於攝氏22至24度之間，有前加拿大廉航Swoop Airlines空服員Vanessa Settimi講過，機艙內的溫度是由機師控制，因此就算有乘客要求調高溫度，空服員也愛莫能助，更何況機艙保持低溫是有原因的。

同場加映：搭飛機避免5種食物飲品

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

機艙保持低溫原因｜1.防止脫水而感到暈眩

由於久坐、含氧量降低、機艙壓力變化等因素，都有可能增加暈眩風險，加上飛機達到巡航高度時，空氣更加乾燥，很容易讓人脫水，繼而產生頭痛、暈眩、肌肉痙攣和虛弱感，機艙低溫則有助減少暈機等健康緊急事件的發生頻率，因低溫除了舒緩暈眩，也能夠最大程度地減少水份流失。

機艙保持低溫原因｜2.降低感染疾病的風險

機艙低溫可以降低在飛機上感染疾病的風險，因為透過強大的空調系統，可減少空氣水份，去除微生物，進而減少病菌傳播。

最新影片推介:

機艙保持低溫原因｜3.發生緊急狀況時提高警覺性

機艙低溫還是一個實際用途，就是因為人們在較冷氣溫裡往往比較警覺，如果發生緊急狀況，能夠更好地聽取安全指示，反應也比較靈敏，增加逃生機會。

同場加映：搭飛機6大衣著禁忌

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

機艙保持低溫｜乘客應對機艙低溫方法

如果本身怕凍的話，有旅遊專家建議可以戴上一條頸巾上機，或者直接穿上帽Tee，頸巾又可以捲起來當成臨時枕頭，讓頸部保持舒適。他亦建議搭飛機的標準穿搭是運動鞋、長褲、T恤和有拉鍊的毛衣，絕不建議穿著涼鞋與背心搭飛機。

相關內容：

飛機選位｜飛機經濟艙邊個位好坐？ 專家建議1座位最寬敞安靜

飛機安全位置｜飛機坐邊個位最安全？ 專家教1招自保增存活率

親子旅遊｜旅行搭飛機勿做3件事 空姐公開可怕後果：隨時損失慘重

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】