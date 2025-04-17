  • 24°C
香港時間：2025417日 (四) 10:01

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子旅遊｜解開搭飛機冷氣超凍3大原因　機艙低溫乘客怕凍可以咁樣做

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

搭飛機避免5種食物飲品

【親子旅遊/機艙空調/機艙低溫】相信乘搭過飛機的人都會發現，機艙的空調調得很低，感覺「凍到震」，其實有3大原因驅使機艙必須保持低溫，否則有機會危及乘客與機組人員的健康與安全！

機艙溫度通常調節於攝氏22至24度之間，有前加拿大廉航Swoop Airlines空服員Vanessa Settimi講過，機艙內的溫度是由機師控制，因此就算有乘客要求調高溫度，空服員也愛莫能助，更何況機艙保持低溫是有原因的。

同場加映：搭飛機避免5種食物飲品

點擊圖片放大
+15
+14

機艙保持低溫原因｜1.防止脫水而感到暈眩

由於久坐、含氧量降低、機艙壓力變化等因素，都有可能增加暈眩風險，加上飛機達到巡航高度時，空氣更加乾燥，很容易讓人脫水，繼而產生頭痛、暈眩、肌肉痙攣和虛弱感，機艙低溫則有助減少暈機等健康緊急事件的發生頻率，因低溫除了舒緩暈眩，也能夠最大程度地減少水份流失。

機艙保持低溫原因｜2.降低感染疾病的風險

機艙低溫可以降低在飛機上感染疾病的風險，因為透過強大的空調系統，可減少空氣水份，去除微生物，進而減少病菌傳播。

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
生死教育｜幼稚園老師轉職禮儀師陪起跑變送終　難忘幼兒喪禮父母感人道別：感謝你來過

機艙保持低溫原因｜3.發生緊急狀況時提高警覺性

機艙低溫還是一個實際用途，就是因為人們在較冷氣溫裡往往比較警覺，如果發生緊急狀況，能夠更好地聽取安全指示，反應也比較靈敏，增加逃生機會。

同場加映：搭飛機6大衣著禁忌

點擊圖片放大
+17
+16

機艙保持低溫｜乘客應對機艙低溫方法

如果本身怕凍的話，有旅遊專家建議可以戴上一條頸巾上機，或者直接穿上帽Tee，頸巾又可以捲起來當成臨時枕頭，讓頸部保持舒適。他亦建議搭飛機的標準穿搭是運動鞋、長褲、T恤和有拉鍊的毛衣，絕不建議穿著涼鞋與背心搭飛機。

相關內容：

飛機選位｜飛機經濟艙邊個位好坐？　專家建議1座位最寬敞安靜

飛機安全位置｜飛機坐邊個位最安全？　專家教1招自保增存活率

親子旅遊｜旅行搭飛機勿做3件事　空姐公開可怕後果：隨時損失慘重

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子旅遊｜親子遊必選9個地方幾乎不會地震　1國家史上最強震僅造成玻璃碎裂
11:00 2025/04/13
親子旅遊｜親子遊必選9個地方幾乎不會地震　1國家史上最強震僅造成玻璃碎裂
行李轆清潔｜旅行回家怕行李箱轆弄髒地板？　1招免清潔極速解決
13:30 2025/04/05
行李轆清潔｜旅行回家怕行李箱轆弄髒地板？　1招免清潔極速解決
日本退稅｜日本退稅新例禁遊客寄免稅品出境　一文看清退稅流程懶人包
16:34 2025/04/02
日本退稅｜日本退稅新例禁遊客寄免稅品出境　一文看清退稅流程懶人包
旅遊注意｜行李3配件恐造成機場癱瘓最好勿用　託運前必須留意4件事
18:30 2025/03/24
旅遊注意｜行李3配件恐造成機場癱瘓最好勿用　託運前必須留意4件事
旅行攻略｜專家警告旅行勿帶1款行李箱　隨時被罰$500兼無法登機
18:00 2025/03/22
旅行攻略｜專家警告旅行勿帶1款行李箱　隨時被罰$500兼無法登機
親子外遊｜8間航空公司最新行李政策　一文看清寄艙行李限額+超重費用
16:49 2024/10/24
親子外遊｜8間航空公司最新行李政策　一文看清寄艙行李限額+超重費用

你可能感興趣

親子旅遊｜親子遊必選9個地方幾乎不會地震　1國家史上最強震僅造成玻璃碎裂
11:00 2025/04/13
親子旅遊｜親子遊必選9個地方幾乎不會地震　1國家史上最強震僅造成玻璃碎裂
行李轆清潔｜旅行回家怕行李箱轆弄髒地板？　1招免清潔極速解決
13:30 2025/04/05
行李轆清潔｜旅行回家怕行李箱轆弄髒地板？　1招免清潔極速解決
日本退稅｜日本退稅新例禁遊客寄免稅品出境　一文看清退稅流程懶人包
16:34 2025/04/02
日本退稅｜日本退稅新例禁遊客寄免稅品出境　一文看清退稅流程懶人包
旅遊資訊 旅遊熱話 廉航 機艙服務員 機師

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀近況曝光
膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀近況曝光
廣末涼子獲釋︱廣末涼子提早獲釋鞠躬道歉 上車離去流露一個表情被網民指：可怕
廣末涼子獲釋︱廣末涼子提早獲釋鞠躬道歉 上車離去流露一個表情被網民指：可怕
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任