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呼吸道感染｜春季易發呼吸道感染　中醫拆解常見舌象+體質類型　對症下藥調理防病灶

保健美顏

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

春季易發呼吸道感染，中醫拆解常見舌象及體質類型。

春季是呼吸道感染的高發季節，尤其是小朋友，由於免疫力尚未完全成熟，更容易受到病毒侵襲。中醫認為「舌象是內臟健康的透視鏡」，通過觀察小朋友的舌頭，可以及早發現體質問題，並進行調理，預防上呼吸道感染。以下是簡單易懂的舌診指南，幫助家長守護孩子的健康。

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Healthy Life｜中醫拆解茶葉種類及功效

1. 舌診的基本方法

  • 最好在早晨起床後，刷牙前進行觀察。 
  • 主要看舌頭的舌質顏色，和舌苔表面的覆蓋物。 
  • 注意事項：避免在剛吃完有色食物後觀察，以免影響判斷。

2.  常見舌象與體質類型

體質類型舌診症狀常用中藥
氣虛型舌質淡白，苔薄白容易疲勞、食欲不振、容易感冒補中益氣湯
陰虛型舌質紅，苔少或無苔口乾舌燥、手足心熱、夜間盜汗六味地黃丸
痰濕型舌質淡紅，苔厚膩體型偏胖、容易疲倦、痰多、大便黏膩二陳湯
肝鬱型舌質偏紅，苔薄黃情緒不穩、易怒、食欲不振逍遙散

3. 調理方法：

（1）氣虛型： 

      宜：多吃山藥、紅棗、黃芪等補氣食物，如山藥粥、紅棗湯。適量戶外活動，如散步、跳繩，增強體質。可在中醫師指導下使用「補中益氣湯」。

（2）陰虛型： 

     宜：多吃梨、百合、銀耳等滋陰食物，如百合銀耳羹。早睡早起，避免熬夜。

（3）痰濕型：  

     宜：減少油膩、甜食，多吃薏米、茯苓等祛濕食物，如薏米粥。增加運動量，促進代謝。

（4）肝鬱型：

      宜：多吃玫瑰花、陳皮等疏肝理氣食物，如玫瑰花茶。 

      情緒管理：醒覺說話急速，是反映壓力的開始，便提醒自己要慢下來。

4. 識飲識保護自己：

（1）忌：辛辣、油炸食品，以免加重肝火，導致口腔、鼻腔乾燥。忌冷飲、薯片、糖果、雪糕等，會傷脾胃陽氣。

（2）急救流鼻水：可以使用1:10的鹽水（1茶匙鹽配10茶匙溫水）沖洗鼻腔，可以清除部分病原體和過敏原。亦可以用含薄荷腦34%的清涼藥油，外塗少許於鼻軟骨輕按半分鐘，可紓緩流鼻水症狀。

（3）培養生活智慧

培育小朋友養成良好的飲食、運動習慣，減少藥物依賴，提升免疫力，減少對藥物的依賴。同時，家中可常備含有「夏枯草、菊花、板藍根、連翹等天然抗生素的中成藥，和含有「川貝、枇杷葉、陳皮等」成分的止咳中成藥。可以及早幫助小朋友及減輕上呼吸道感染症狀，健康成長！

註冊中醫師 黃天賜

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撰文 : 黃天賜 註冊中醫師

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