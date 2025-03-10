呼吸道感染｜春季易發呼吸道感染　中醫拆解常見舌象+體質類型　對症下藥調理防病灶

▲ 春季易發呼吸道感染，中醫拆解常見舌象及體質類型。

春季是呼吸道感染的高發季節，尤其是小朋友，由於免疫力尚未完全成熟，更容易受到病毒侵襲。中醫認為「舌象是內臟健康的透視鏡」，通過觀察小朋友的舌頭，可以及早發現體質問題，並進行調理，預防上呼吸道感染。以下是簡單易懂的舌診指南，幫助家長守護孩子的健康。

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1. 舌診的基本方法

最好在早晨起床後，刷牙前進行觀察。

主要看舌頭的舌質顏色，和舌苔表面的覆蓋物。

注意事項：避免在剛吃完有色食物後觀察，以免影響判斷。

2. 常見舌象與體質類型

體質類型 舌診 症狀 常用中藥 氣虛型 舌質淡白，苔薄白 容易疲勞、食欲不振、容易感冒 補中益氣湯 陰虛型 舌質紅，苔少或無苔 口乾舌燥、手足心熱、夜間盜汗 六味地黃丸 痰濕型 舌質淡紅，苔厚膩 體型偏胖、容易疲倦、痰多、大便黏膩 二陳湯 肝鬱型 舌質偏紅，苔薄黃 情緒不穩、易怒、食欲不振 逍遙散

3. 調理方法：

（1）氣虛型：

宜：多吃山藥、紅棗、黃芪等補氣食物，如山藥粥、紅棗湯。適量戶外活動，如散步、跳繩，增強體質。可在中醫師指導下使用「補中益氣湯」。

（2）陰虛型：

宜：多吃梨、百合、銀耳等滋陰食物，如百合銀耳羹。早睡早起，避免熬夜。

（3）痰濕型：

宜：減少油膩、甜食，多吃薏米、茯苓等祛濕食物，如薏米粥。增加運動量，促進代謝。

（4）肝鬱型：

宜：多吃玫瑰花、陳皮等疏肝理氣食物，如玫瑰花茶。

情緒管理：醒覺說話急速，是反映壓力的開始，便提醒自己要慢下來。

4. 識飲識保護自己：

（1）忌：辛辣、油炸食品，以免加重肝火，導致口腔、鼻腔乾燥。忌冷飲、薯片、糖果、雪糕等，會傷脾胃陽氣。

（2）急救流鼻水：可以使用1:10的鹽水（1茶匙鹽配10茶匙溫水）沖洗鼻腔，可以清除部分病原體和過敏原。亦可以用含薄荷腦34%的清涼藥油，外塗少許於鼻軟骨輕按半分鐘，可紓緩流鼻水症狀。

（3）培養生活智慧

培育小朋友養成良好的飲食、運動習慣，減少藥物依賴，提升免疫力，減少對藥物的依賴。同時，家中可常備含有「夏枯草、菊花、板藍根、連翹等天然抗生素的中成藥，和含有「川貝、枇杷葉、陳皮等」成分的止咳中成藥。可以及早幫助小朋友及減輕上呼吸道感染症狀，健康成長！

▲ 註冊中醫師 黃天賜

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