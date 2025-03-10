生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話

【盧森堡／王子Prince Frederik／罕見病／病逝】歐洲盧森堡王室近日傳出悲訊，Prince Robert 在POLG基金會官方網站上發表文章，宣布其幼子Prince Frederik患罕見遺傳疾病「POLG」多年，最終仍不敵病魔，於1日在法國巴黎去世，得年22歲。Prince Robert形容兒子是「勇敢的戰士」，並表達對愛子的深切思念。

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綜合外媒報導，Prince Frederik先天患有POLG粒線體遺傳疾病，直到14歲才正式確診。隨著年齡的增長，他的症狀日益嚴重，後期已無法行走，需要靠輪椅代步。在與病魔搏鬥多年後，最終不幸於1日辭世。

Prince Robert 8日在愛子所創立的POLG基金會官網上發表聲明，證實了這一令人心痛的消息，「我和妻子懷著沉重的心情告訴大家，我們的兒子、POLG基金會的創始人兼創意總監Prince Frederik已經過世。」

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Prince Robert在聲明中寫道，Prince Frederik於2月28日、即國際罕見病日當天召集親友到房間，向家人告別，「我們親愛的兒子把我們叫到他的房間，這也是我們最後一次與他說話。Frederik用盡全身所有力量，遂一向我們每個人告別，即使在生命的最後，他的幽默依舊讓大家大笑。這是Frederik的戰鬥，他是勇敢的戰士。」

他也透露，兒子對他說的最後一句話是：「爸爸，你為我感到驕傲嗎？」在此之前， Frederik已經好幾天無法說話，而這句話卻清晰得讓他感到驚訝，「答案很簡單，他已經聽過很多次了，但在最後一刻他需要再次確認才能安心。Frederik在短暫而美麗的一生中付出了所有。」他表示，所有認識Prince Frederik的人都會說「Frederik是我們所知最強大的人。」，勇敢地對抗病魔直到生命最後一刻。

聲明中還提到，Prince Frederik生前致力於尋找治療方法，希望能拯救其他患者免受他所經歷的痛苦。Prince Robert寫道，「一盞燈熄滅了，但仍有許多燈在亮著。我們希望將悲痛化為力量，以他堅定不移的精神為榜樣。」並呼籲外界捐款或參與POLG基金會的義工活動，讓愛子的精神得以延續。

POLG是罕見遺傳疾病，會逐漸搶奪人體細胞的能量，導致大腦、腸道等多重器官衰竭，肌肉等身體組織亦會衰退，目前尚無療法，且隨著年齡增長，症狀也會逐漸加重。

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