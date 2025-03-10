  • 22°C
香港時間：2025310日 (一) 18:57

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

【盧森堡／王子Prince Frederik／罕見病／病逝】歐洲盧森堡王室近日傳出悲訊，Prince Robert 在POLG基金會官方網站上發表文章，宣布其幼子Prince Frederik患罕見遺傳疾病「POLG」多年，最終仍不敵病魔，於1日在法國巴黎去世，得年22歲。Prince Robert形容兒子是「勇敢的戰士」，並表達對愛子的深切思念。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜中醫拆解茶葉種類及功效

綜合外媒報導，Prince Frederik先天患有POLG粒線體遺傳疾病，直到14歲才正式確診。隨著年齡的增長，他的症狀日益嚴重，後期已無法行走，需要靠輪椅代步。在與病魔搏鬥多年後，最終不幸於1日辭世。

Prince Robert 8日在愛子所創立的POLG基金會官網上發表聲明，證實了這一令人心痛的消息，「我和妻子懷著沉重的心情告訴大家，我們的兒子、POLG基金會的創始人兼創意總監Prince Frederik已經過世。」

點擊圖片放大
+4
+3

Prince Robert在聲明中寫道，Prince Frederik於2月28日、即國際罕見病日當天召集親友到房間，向家人告別，「我們親愛的兒子把我們叫到他的房間，這也是我們最後一次與他說話。Frederik用盡全身所有力量，遂一向我們每個人告別，即使在生命的最後，他的幽默依舊讓大家大笑。這是Frederik的戰鬥，他是勇敢的戰士。」

他也透露，兒子對他說的最後一句話是：「爸爸，你為我感到驕傲嗎？」在此之前， Frederik已經好幾天無法說話，而這句話卻清晰得讓他感到驚訝，「答案很簡單，他已經聽過很多次了，但在最後一刻他需要再次確認才能安心。Frederik在短暫而美麗的一生中付出了所有。」他表示，所有認識Prince Frederik的人都會說「Frederik是我們所知最強大的人。」，勇敢地對抗病魔直到生命最後一刻。

聲明中還提到，Prince Frederik生前致力於尋找治療方法，希望能拯救其他患者免受他所經歷的痛苦。Prince Robert寫道，「一盞燈熄滅了，但仍有許多燈在亮著。我們希望將悲痛化為力量，以他堅定不移的精神為榜樣。」並呼籲外界捐款或參與POLG基金會的義工活動，讓愛子的精神得以延續。

POLG是罕見遺傳疾病，會逐漸搶奪人體細胞的能量，導致大腦、腸道等多重器官衰竭，肌肉等身體組織亦會衰退，目前尚無療法，且隨著年齡增長，症狀也會逐漸加重。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
12:29 2024/12/20
罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
罕見病｜16歲安安患罕見病全港不足10宗腦癇無法說話　廿四孝父母盼照顧愛兒到老
16:14 2025/01/15
罕見病｜16歲安安患罕見病全港不足10宗腦癇無法說話　廿四孝父母盼照顧愛兒到老
生命鬥士｜末期癌楊嘉驃病情惡化　腫瘤變大常肝痛反胃　樂觀面對：盡量苦中作樂
12:35 2024/02/20
生命鬥士｜末期癌楊嘉驃病情惡化　腫瘤變大常肝痛反胃　樂觀面對：盡量苦中作樂
生命鬥士｜自小患罕病全身長滿纖維瘤　28歲再患乳癌靠賣花賺醫藥費　女子：能擁有健康的身體是最大福分【附乳癌5大症狀】
09:00 2024/02/18
生命鬥士｜自小患罕病全身長滿纖維瘤　28歲再患乳癌靠賣花賺醫藥費　女子：能擁有健康的身體是最大福分【附乳癌5大症狀】
生命鬥士｜美女醫學生頑抗晚期癌症5年　不敵癌魔終年28歲：很想活下去
16:21 2025/02/21
生命鬥士｜美女醫學生頑抗晚期癌症5年　不敵癌魔終年28歲：很想活下去

你可能感興趣

罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
12:29 2024/12/20
罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
罕見病｜16歲安安患罕見病全港不足10宗腦癇無法說話　廿四孝父母盼照顧愛兒到老
16:14 2025/01/15
罕見病｜16歲安安患罕見病全港不足10宗腦癇無法說話　廿四孝父母盼照顧愛兒到老
生命鬥士｜末期癌楊嘉驃病情惡化　腫瘤變大常肝痛反胃　樂觀面對：盡量苦中作樂
12:35 2024/02/20
生命鬥士｜末期癌楊嘉驃病情惡化　腫瘤變大常肝痛反胃　樂觀面對：盡量苦中作樂
遺傳病 罕見病 網絡熱話 治療 基金 歐洲 盧森堡

最高瀏覽

日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
移居英國｜移英港男大呻想回流香港　力數2大問題：好絕望
移居英國｜移英港男大呻想回流香港　力數2大問題：好絕望
急症室最長等候時間（03月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月10日 時間16:05）