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神級裝修︱186呎納米樓住一家四口20萬改造完工　呢個原因全屋缺1種家電

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 44 分鐘前

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186呎單位，住4個人，都有自己的床，認真厲害!

【居屋裝修/裝修設計/啟德居屋】香港這個寸土寸金，如何在狹小的居住空間內創造舒適的生活環境，成為許多家庭必須面對的挑戰。近日YouTube頻道就分享了一間位於啟德的186呎納米居屋，戶主要求一家四口居住及各自有自己的床，經過精心設計與裝修後，花費了20萬，終於完工！

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YouTube頻道「HellomateTV黑糯米」分享一間位於啟德的186呎納米居屋單位，戶主為了讓兩位年幼的孩子上學更為方便，購置了這個位於啟德的納米樓。然而，扣除廁所和廚房後，實用面積僅剩100平方呎。這樣的空間內，既要滿足每位成員擁有獨立床鋪的需求，又要實現日常生活的基本功能，他在片中笑言是「國家級任務」。而實際結果令人驚喜，這個超小單位在裝修後，不僅實現了空間利用最大化，還提供了基本的舒適感。

裝修前圖片:

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神級裝修︱全屋缺少電視

進門後，右手邊是一張碌架床；左手邊則是經過改造的廁所。設計師巧妙地將原有的百摺門拆除，向外擴展廁所門，創造了更寬敞的使用空間及增加了收納區域。雖然通道狹窄，但成功放置了一部9公斤的洗衣機和1.8米高的雪櫃，實現了生活電器的基本需求。餐桌被安置在碌架床的下層，用的時候可以拉出來，不用的時候可以收回去，4人用餐勉強夠空間，而飯桌也是小朋友的書桌。

不過全屋缺少一樣電器，就是電視，戶主稱不想小朋友看電視，加上平時都是看ipad多。

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186呎納米樓︱各人有自己的床

屋內的一旁還設計為衣櫃和主人床的結合，主人床採用子母床設計，拉開下層可多出一張3呎單人床。然而，當子母床完全展開時，客廳的活動空間僅剩下大門的狹窄通道，充分體現了設計的靈活性與挑戰性。

186呎納米樓改造後:

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這段裝修案例的影片一經發布，立刻引發熱議。許多網友對如此有限的空間感到壓抑，直言：「這根本是為生存而非生活」、「真心覺得依裝修公司設計同裝修得唔錯, 用料都可以, 真心佩服!  良心裝修公司!」、「依家未搬嘢入嚟就覺得靚靚仔仔，搬曬四個人嘅嘢過去就真係好難想像」。「裝修費20萬好抵！ 其實已經設計得好好」、「建議嗰幾級樓梯仔可以加張防滑貼」

186呎納米樓改造後:

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