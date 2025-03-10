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第三間醫學院｜科大與養和港安展開合作　為科大生提供短期臨床課程及實習機會

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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養和將為科大學生提供短期臨床課程及實習機會。（科技大學圖片）

政府正籌備成立本港第三間醫學院，有意申辦的香港科技大學今（10日）公布與兩間私家院包括養和醫療集團及香港港安醫院展開合作。

科大發新聞稿指出，養和將為科大學生提供短期臨床課程及實習機會，同時會推進在臨床服務、實踐和教育方面的的交流，並發展質子治療和人工智能等領域的研究協作，亦會開放其臨床模擬及醫學實驗室等先進設備供科大學生使用；港安則會為科大學生提供臨床實習輪換機會、與科大開辦醫療教育課程，亦會建設卓越專科中心支援社區健康及保健服務的發展。科大稱亦正積極與本地公立醫院深化合作關係。

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科大校長葉玉如表示，與兩間機構合作充分彰顯他們共同推動醫療發展的決心，更是科大邁向建設香港第三間醫學院的重要里程。她感謝兩間機構的支持，連同早前與大灣區及北京等地醫院的合作，將致力培養醫療專業人才。

政府在去年《施政報告》中提出成立本港第三間醫學院，要求有意申請的資助大學最遲下周一（17日）提交建議書，早前科技大學、理工大學及浸會大學均先後表明有意成立第三間醫學院，政府預料會於今年下半年完成院校甄選。

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