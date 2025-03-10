戶戶送撤出香港｜Deliveroo攻港9年邀影帝天后拍廣告　呢位TVB綠葉王係初代代言人

▲ （取自instagram）

【戶戶送／外賣平台／Deliveroo 】外賣平台戶戶送（Deliveroo ）今日（3月10日）宣佈下月7日結束香港業務，進軍香港市場9年的戶戶送曾不惜工本，找來不少藝人拍廣告，星光熠熠，更曾一度成為網民熱話！

戶戶送代言人丨《新紮師妹》組合為始祖

2020年新冠肺炎爆發，因而多了市民叫外賣，戶戶送自此找來藝人賣廣告，希望以星級效應搶攻外送市場，當中許紹雄及黃浩然的《新紮師妹》組合為初代廣告代言人，該廣告是跟麥當勞合作，講述Benz雄跟黃浩然扮演將軍，為大家示範四式「護護送將軍令」。

之後男團ERROR彈起，平台遂找四子做代言人，出名擅長扮鬼扮馬的ERROR，為已上架的不同餐廳賣廣告。及至2021年，戶戶送為慶祝攻港5周年，更找來古天樂跟鄭中基合體介紹周年優惠，同年ERROR夥拍古天樂拍新一輯廣告片，更找來盧覓雪客串。

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戶戶送代言人丨古天樂賀年廣告最經典

當中最經典的可說是2022年，遨得天王天后古天樂及鄭秀文合體拍賀年廣告，當中更有「試當真」組合蘇豪及許賢、ANSONBEAN、 林家熙以及Hillary劉沛蘅等同場。

戶戶送除起用ERROR外，亦曾邀請另一人氣男團MIRROR做代言人，每逢開騷和拍戲等，鏡仔都會出Post晒出用戶戶送叫外賣的照片。

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戶戶送代言人丨望以明星效應吸金？

另外，去年劉俊謙憑《九龍城寨》彈起，戶戶送找來此位新一代男神跟黃德斌拍廣告，其後更找來劉俊謙跟蔡思韵情侶檔上陣，同年，平台亦找來影帝黃秋生跟林海峰、泰山和盧覓雪拍廣告。

除了以上藝人，不少藝人也出現過戶戶送的廣告，包括李司棋、張敬軒、Tyson Yoshi、周國賢、鄭欣宜、藍亦邦、少爺占、已故藝人曾江、七師傅、林明禎、谷德昭、楊偉倫、朱栢康等等。

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