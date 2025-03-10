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建造業｜建造業議會指北都推進下業界前景亮麗　1.5億在職培訓資助冀公司留住年青人才

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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（左起）建造業議會主席何安誠、建造業議會執行總監鄭定寕。（吳穎嵛攝）

近年不時傳出大型建築公司清盤倒閉、工人開工不足及被拖欠薪金等消息。財政預算案中，中期財政預測的基本工程開支由900億元增至1200億元，建造業議會認為，在北部都會區工程帶動下，業界前景仍亮麗。議會會加大對人才和安全等方面的投入，包括出資1.5億元資助2500名建造業畢業生提供在職培訓。

早前有不少工程公司倒閉，被問到工程量和工人需求會否有變化，建造業議會主席何安誠引述發展局局長甯漢豪指，建造業「前景亮麗」，北部都會區會繼續推進行業。他又指，預算案中，中期財政預測的基本工程開支，由去年預計的每年平均約900億元，增加至未來每年平均約1,200億元，令整個行業很振奮。他續說，雖然私人工程有「少少短板」，但額外的300億元幫助業界，他們會繼續在人才方面投資，整體看到曙光。

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建造業議會執行總監鄭定寕表示，議會每年均進行人力預測，以目前工程量計算，相信很多行業仍有需求，舉例指建造商會仍欠約7700名建造工人及1700名機電工人。

開工不足方面，鄭定寕稱，本港約有66萬註冊建造工人，當中約39萬人常態在地盤工作，較活躍的約有31萬人，其餘8萬人屬普通工人。議會正加緊培訓普通工人，希望令他們成為技術工人。他指出，行業工作模式不一，舉例指地盤先釘板後紥鐵，導致部分工種並非經常開工，「開工一陣，又要停一個小嘅時間」。隨着私人市場下滑，現有大量基建工程，鄭定寕認為有4萬工人可以轉型，成為「一專多能」的工人，目前工作量較少的工人，可轉換至工作量較多的工種。

鄭定寕指出，現時註冊工人平均年齡是47.6歲，當中約1成超過65歲，透過培訓、應用科技等措施，相信工人平均年齡不會再惡化，有信心可慢慢下調。他又指，議會多年來推動改善行業形象，用科技改變工作模式，提升安全度和生產度，年青人覺得有前景才會願意入行。

預算案提到，議會將出資約1.5億元，資助建造業界為合共約2,500個工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓。鄭定寕指，每年以上數個專業範疇共有近1000名本地畢業生，鄭定寕相信有關名額已足夠照顧市場需要，並且具有一定影響力，期望外界不要太斟酌數字的多寡，因資助是希望令僱主對行業有信心，並在艱難時期為他們提供支援，留住年青人才。

目前工務工程規定最多只可有兩層分判商，何安誠期望業界能「跟風」，最多分判三層。被問到有什麽誘因推動業界跟從，何安誠指，在業主立場，如工地發生死亡事故，工地要長時間停工，成本一定很貴。議會會與顧問工程師、大判等討論，三層分判是可行、合理的，又指議會大力推動後已初見成效，會繼續建議業界跟從有關方向。

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