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圖書館騙徒｜中央圖書館疑有騙徒出沒　3女出招誘上車：一齊去吃飯

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撰文： 王月明

發布時間： 56 分鐘前

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中央圖書館疑有騙徒出沒，3女出招誘上車：一齊去吃飯，事主1句話直接KO。

【騙徒 / 索錢 / 中央圖書館】對於陌生人的邀約不可輕信！近日，有男學生在Threads發帖，指在中央圖書館門口疑似遇到3名女騙徒。

騙徒們稱沒有現金搭的士，又表示電子支付限額，詢問男生是否一同乘車離開到餐廳用餐……男學生即答協助她們報警，幾人疑見索錢不成便離開。

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圖書館騙徒｜自稱來自馬來西亞無現金搭的士

事發於上周三（5日），樓主在中央圖書館門口突遭人拍肩膀，隨後發現被3名自稱來自馬來的女子圍住，她們詢問樓主：「這裡的計程車可以用微信支付嗎？」，樓主答道「一定要現金」；幾人稱「我們都是馬來西亞來的，不用現金」，遂要求樓主提供。

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圖書館騙徒｜騙徒：跟我們坐車去吃餐飯

樓主熱心接受請求，並表示「我有現金，過數畀我，可以畀你哋」；惟對方聲稱「我們微信支付都限額了，要不你跟我們坐車去吃餐飯吧，很近而已，我們剛來這裡，不是很熟」，更特意表明「我們不是壞人，不要誤會」。

樓主聞言直接表明可以代為報警，相信她們見向其索錢不成便離開。樓主猜測幾人可能是「專登揀年紀細嘅學生呃，見到佢哋請即走，唔想喺KK園區見到大家。」

圖書館騙徒｜網民認為騙徒身份存疑

此事引起不少網民熱議，有人認為3名女子的身份可以，有人亦曾遇到類似情況，「我都有遇到，佢哋就話係上海嚟」、「馬來西亞唔係用TnG咩？」、「做得好，幫佢哋報警」、「懷疑根本不是馬來西亞人」；還有人提醒稱及時是現金與過數換錢，也最好不要如此操作，「過數畀現金呢下都千祈唔好做，佢哋一樣有trick的」。

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