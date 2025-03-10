明星媽媽｜38歲石原里美宣布再度懷孕　暫停工作放產假今年夏天迎第二胎

▲ 於2020年時，當時33歲的石原里美突然傳出與一名圈外男子結婚，於兩年後，石原里美誕下首名孩子，時隔3年再誕下第二名孩子。（網上圖片）

【石原里美/石原里美生仔】恭喜女神又當媽媽了！日前，日本女星石原里美透過經紀公司Horipro宣佈已懷上第二胎，即將在夏天近來小生命，而石原里美也甜蜜地承認這個消息，但由於待產期間及產後需要暫停大部分的工作，她亦為此向相關的工作人員致歉。

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石原里美懷孕｜2020年閃婚圈外人

於2020年時，當時33歲的石原里美突然傳出與一名圈外男子結婚，據悉她與對方只發展了1年便決定組織家庭，而她對丈夫的身份一直保持著神秘。於兩年後，石原里美誕下首名孩子，但其性別及生日也未有向外界公開。

石原里美懷孕｜三月底放產假、於初夏時分娩

綜合日媒《Oricon News》等報導，石原里美的經紀公司於本月7日向大眾宣布喜訊，證實她已迎來第二名孩子，將於三月底放產假、估計於初夏時分娩。為此，石原里美向她的紛絲發表簡單的感言，「為了迎接這個生命的誕生，給一起共事的大家承受不少麻煩，希望大家都夠給予溫暖的體諒，然後也謝謝一直以來支持我的大家。」

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石原里美懷孕｜未知復出日期

至於工作方面，經紀公司透露石原聰美會如常出席本月14日的日本電影學院獎頒獎典禮，但她將會暫時退出NHK節目，但由於該節目部分集數已經提前完成錄影，所以觀眾們仍可於一段時間內看到她擔任主持的角色。對於復工的日期，則需要視乎產後身體的復原情況，並得到醫生的許可後，便會盡快重回幕前。

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