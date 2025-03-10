Deliveroo撤出香港｜餐飲市場營業額收縮至90億　學者分析戶戶送撤出香港原因：香港難容納3個外賣平台

▲ Deliveroo撤出，學者分析：香港難容納3個外賣平台的原因。

【戶戶送 / Deliveroo / Foodpanda】戶戶送（Deliveroo）今日（10日）宣布撤出香港市場，經濟學者李兆波分析，由於香港餐飲市場細小，而在市場收縮下，餐飲業總營業額由100億跌至90億，本港難以同時容納3間外賣平台，因此有平台「計唔掂數」選擇撤出。

連同原先在本港營運的Deliveroo及Foodpanda，內地外賣平台Keeta前年攻港後，一度有多達3間外賣平台在港營運。

Deliveroo撤出香港｜戶戶送平台運行至4.7日 部分資產售予Foodpanda

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Deliveroo撤出香港｜回報不理想

李兆波表示，外賣份額本身不大，因外賣本身有替代品，例如外賣自取、餐廳自行派員送外賣等，外賣平台之間且競爭激烈，本港市場難以同時容納3間外賣平台。

他續指，戶戶送發現回報不理想決定撤出香港市場是無可厚非，相信是「計唔掂數」選擇撤出。他更直言「長期派優惠碼無利可圖」，疫情後港人多北上消費，甚至有人從內地買外賣回港，加上兩餸飯熱潮夾擊，導致外賣平台生意難上加難。

香港互動市務商會創會會長方保僑就指，情況就像當時的共享單車熱潮，競爭激烈下汰弱留強。他直言，有別於疫情時期習慣叫外賣，現時港人已改變習慣，減少叫外賣，令外賣需求大減。

戶戶送香港今日（10日）宣布，將會撤出香港市場，並將出售部分資產予Foodpanda以及結束其他業務，戶戶送香港平台將繼續運行至4月7日。

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