酒店情報｜半島「朱古力盛宴」讓食客享專屬體驗　代表六種不同個性的朱古力＋親手創作朱古力畫

▲ 半島精品店推出朱古力盛會，有期間限定的朱古力餐單，非常豐富！

現在，半島精品店推出朱古力盛會，除了有期間限定的朱古力餐單外，還有可以根據自己個性而配塔的朱古力。想與家人、朋友享受更多難忘的時刻？可以參加製作「朱古力畫」，親手畫上屬於自己、獨一無二的朱古力成品！

最新影片推介︰

根據不同性格揀選適合自己的朱古力

由即日起至4月30日，賓客可於半島精品店與咖啡廳體驗一系列精心策劃的專屬活動，並享受獨特的朱古力主題餐單，讓每一口都成為美好回憶！

您屬於浪漫、熱愛探索、隨和、創意、舒適，還是優雅型？秉承數十年的朱古力匠心經驗，從半島精品店的眾多香醇美味中，尋找與您個性契合的選擇。精緻的粉色圓筒禮盒盛載著以可可粉輕裹的精選果仁，及以朱古力包裹著的士多啤梨，每款都是由98港元起，非常實惠！

咖啡廳朱古力主題餐單 親製朱古力畫

盡情享受咖啡廳的朱古力主題餐單，品味絲滑的醇香朱古力火鍋，每兩位368港元 (須加一服務費)、雙重朱古力英式烘鬆餅、誘人甜品和教人無法抗拒的濃郁熱朱古力等。在這個彌漫著藝術氣息的春日，發揮您的藝術細胞，親手創作獨特多彩的朱古力畫，細享咖啡廳賓客專屬體驗，每位附加200港元。

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