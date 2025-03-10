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城大修例｜城大：校董會認同學生會重要性　有權拒有案底學生任校董會

港聞

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城市大學表示，曾就修例廣泛、全面諮詢學生。（資料圖片）

城市大學計劃修訂部分校董會成員的產生辦法，包括將學生會會長的席位撤銷，改由互選產生一名本科生代表。城市大學回應部分議員早前提出的建議，強調大學校董會認同學生會的重要性，又稱目前難以設立機制，確保候選人「愛國、愛港、愛校」。

《2025年香港城市大學（修訂）條例草案》，提出將學生會會長的席位撤銷，改由互選產生一名本科生代表，並統一教職員、本科生和研究生代表的選舉機制。法案委員會下周一（17日）將舉行會議，立法會秘書處今日（10日）向委員會提交文件，列出城大就早前教育事務委員會提出的建議的回應。

曾「廣泛而全面」資諮學生　獲177學生代表回應

城大表示，大學曾就條例草案「廣泛而全面」諮詢，除了學生會，大學亦有聯絡校內所有重要的本科生團體，合共有177名學生代表回應。城大又表示，校董會認同學生會具重要性，又稱學務長和學生發展處，一直「致力協助學生會健康發展」。

早前教育事務委員會有委員提出，要設立機制確保校董會成員「愛國、愛港、愛校」，亦要訂明獲委任為校董會學生成員的資格規定，例如校董會可拒絕委任曾干犯刑事罪行的學生代表。

難設機制確保候選人愛國、愛港、愛校

城大表示，校董會就學生成員委任擁有「最終委任權」，校董會有權拒絕委任有刑事罪行紀錄的學生代表出任校董會成員。至於有議員建議設立機制確保校董會成員愛國、愛港、愛校，城大表示，目前資源並不容許大學設立機制，確保候選人愛國、愛港、愛校，但過往經驗顯示，校董會成員均以大學、香港及國家的利益為依歸。

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